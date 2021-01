Porównano wygląd Ghost Recon Breakpoint na PS5 i XSX. Grafika na jednej z konsol wygrywa

Na chwilę obecną Ghost Recon Breakpoint nie wygląda równie dobrze na obu na konsolach. Jaki sprzęt wygrywa w kategorii „grafika”?

Analiza techniczna przeprowadzona przez ElAnalistaDeBits pokazuje, że sprzęt Microsoftu deklasuje platformę Sony. Przede wszystkim w przypadku Xboksa Series X, mamy do czynienia z 4K. Ghost Recon Breakpoint śmiga w tej rozdzielczości w 30 klatkach na sekundę (tzw. tryb graficzny). Jeśli jednak bardziej stawiacie na płynność uruchomicie produkcję Ubisoftu w 60 FPS i 1440p. W przypadku sprzętu Sony maksymalna rozdzielczość jaka na chwilę obecną została udostępniona przez deweloperów to 1440p. Ma to się zmienić wraz z wydaniem patcha.

To nie jedyna płaszczyzna na której zwycięstwo odnoszą zieloni. Wybierając sprzęt Microsoftu możecie liczyć na większą odległość rysowania obiektów, tekstury lepszej jakości czy bujniejszą roślinność. Czas pokaże czy w grach multiplatformowych zwykle wypadać będzie lepiej XSX, czy też jest to odosobniony przypadek,

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.