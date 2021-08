Startuje wybiórczy pre-load Ghost of Tsushima Director’s Cut. Znamy rozmiar pliku

Do sieci trafiła informacja o wymaganej ilości miejsca na dysku do Ghost of Tsushima w edycji Director’s Cut na konsole Sony. Już teraz niektórzy posiadacze tej wersji mogą rozpocząć wcześniejsze ściąganie.

Do sieci trafiło zdjęcie pokazujące wymagane miejsce na dysku konsoli do wersji reżyserskiej gry. Jest to około 60 GB (na PS5), czyli dość sporo. Na szczęście niektórzy chętni mogą już rozpocząć ściąganie. Dotyczy to tylko tych graczy, którzy od razu kupili Director’s Cut i nie posiadali wcześniej podstawowej wersji gry. Płatne Ghost of Tsushima Director’s Cut (około 80 złotych kosztuje ulepszenie z wersji podstawowej na reżyserską) pojawi się oficjalnie na PS4 i PS5 już 20 sierpnia bieżącego roku.

Warto nadmienić, że wersja na PlayStation 5 waży o 20 GB więcej niż na PS4. Wynika to zapewne z faktu, że tytuł na nowszej konsoli wykorzystuje możliwości kontrolera PS5 (np. adaptacyjne spusty), wprowadza kilka zmian graficznych, a także umożliwia rozgrywkę w 60 FPS. Istnieje również prawdopodobieństwo, że w skład ściąganych gigabajtów, wchodzi rozszerzenie z wyspą Iki.

Jeśli już mówimy o GoT, to zerknijcie na zabawny błąd. Jak widać, „Leonidas” zawitał do japońskiego uniwersum. Ostatnio pisaliśmy także o porównaniu graficznym między podstawową wersją gry a edycją reżyserską.