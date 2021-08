Polacy chwalą się, jak DualSense zwiększy immersję w The Medium. Zobaczcie filmik

Blooper Team podzielił się informacjami, jak The Medium na PlayStation 5 będzie wykorzystywać możliwości DualSense. Kontroler postara się zwiększyć naszą immersję podróży po hotelu Niniwa. Nie zabraknie dodatkowych drgań pada, dźwięków czy jego świecenia.

Choć premiera ojczystego The Medium odbyła się na początku roku, tak 3 września będziemy mieli okazję zagrać w wersję na PlayStation 5. Co ważne, tytuł wykorzysta możliwości kontrolera DualSense, dzięki czemu zwiększy głębie i immersję rozgrywki. Pad ma w odpowiedni sposób reagować na to, co będzie działo się na ekranie. Nie jest to nic nowego w branży, lecz cieszy wykorzystanie potencjału urządzenia.

Przede wszystkim spusty DualSense mają reagować podczas wysysania energii zza światów przez Mariannę. Na początku interakcji spusty stawią opór, jednak im dłużej bohaterka będzie pochłaniać energię, tym mniej odczujemy triggery. Również w sytuacjach, gdy protagonistka tworzy ochronną nadnaturalną tarczę, odczujemy zmianę. Wtedy pad drgając, będzie imitował uderzenia skrzydlatych ciem o tarczę. Wydaje się to ciekawym doświadczeniem, zważywszy na mnogość uderzeń w jednym momencie.

W The Medium nie brakuje momentów, w których główna postać musi się ukrywać przed niebezpieczeństwami, nierzadko wstrzymując oddech. Tutaj także DualSense postara się zwiększyć autentyczność świata przedstawionego. Dzięki sile i częstotliwości wibracji pada dowiemy się, ile jeszcze zostało czasu, zanim Mariannie zabraknie tlenu w płucach. Ta nowość chyba najbardziej mi się podoba, ponieważ potęguje napięcie w scenach, kiedy bohaterka odczuwa stres.

Z mniej widowiskowych zmian, ale również interesujących, będziemy mieć opcjonalną możliwość wykorzystania Touchpada podczas badania przedmiotów i elementów w grze (dotychczas obracając przedmiot, trzeba poruszać grzybek kontrolera). Dodatkowo świecąc latarką w grze, nasz DualSense również się zaświeci, a czynności takie jak przecinanie nożycami łańcuch, ma wydobywać dźwięk akcji bezpośrednio z głośników pada.