Porównanie graficzne Ghost of Tsushima z Director’s Cut. Zobaczcie nasze autorskie wideo

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Ghost of Tsushima Director’s Cut to nie tylko nowe rozszerzenie fabularne w formie Wyspy Iki. To także kilka zmian graficznych, które możecie zobaczyć na naszym specjalnym nagraniu.

Autorem tego krótkiego filmiku oraz całego dochodzenia w sprawie doszukiwania się różnić graficznych jest nasz redaktor Grzegorz Rosa, któremu serdecznie dziękuję za fenomenalnie wykonaną robotę. Poniżej możecie zobaczyć wychwalane przeze mnie wideo, które w dalszej części artykułu dokładnie omówię.

Wymieniony przed momentem mój kolega z redakcji wychwycił przede wszystkim kilka różnic widocznych na ciele Lorda. Wygładzono mu skórę i pozbyto się zmarszczek. Mimo to, dalej wygląda jak ten sam bohater, czego nie można powiedzieć np. o Peterze Parkerze w różnych wersjach ostatniego exclusive’u PlayStation z przygodami Spider-Mana. Ja sam wolałbym jednak, żeby zachowano wcześniejszą formę, ponieważ teraz twarz wygląda na pozbawioną wielu detali.

W mojej opinii trochę inaczej też prezentuje się oświetlenie. W Director’s Cut przez ten drobny lifting całość prezentuje się według mnie bardziej „filmowo”, a kolory wyglądają o wiele bardziej naturalnie. Myślę, że ma to pozytywny wpływ na immersję i gratuluję deweloperowi, który jest za te zmiany odpowiedzialny.

A Wam które wydanie Ghost of Tsushima bardziej odpowiada graficznie? Ja nie pogardziłbym zachowaniem cieni z wersji reżyserskiej, ale idących w parze z detalami skóry z „podstawki”. Jeśli macie inne propozycje, koniecznie dajcie znać w komentarzach.