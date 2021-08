To jest Tsushima! Komiczny błąd z gry Sucker Punch „zrobi Wam dzień”

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Gracz odnalazł przezabawny błąd w Ghost of Tsushima. Ciekawostka rodem z filmu 300 ma nawet pewien wyjątkowo komiczny twist.

Najnowsza produkcja studia Sucker Punch to zdecydowanie warty uwagi twór. Duch Cuszimy nie dość, że jest świetną grą, to dodatkowo jest to bardzo dopracowany produkt. Jednak nawet te najbardziej doszlifowane gry posiadają bardziej lub mniej liczne błędy, których po prostu nie da się przewidzieć.

Użytkownik forum Reddit podpisujący się pseudonimem MrBlack87 uchwycił na nagraniu pewnego bardzo zabawnego buga. Oto Jin Sakai ściera się na urwisku z mongolskim napastnikiem. Dzielny samuraj posyła przeciwnika w przepaść soczystym kopniakiem niczym Leonidas, ale wróg nie pozostaje mu dłużny. Mongoł powraca ze zdwojoną siłą, choć chyba nie ma ochoty na dalszą walkę.

Takich błędów jest w grze dużo więcej. Pamiętam, jak przechodziłem Ghost of Tsushima i ciała Mongołów nieraz zachowywały się bardzo dziwnie. Niemniej takie bugi należą do gatunku bardziej zabawnych, niż irytujących. Nie miałbym nic przeciwko, gdyby nigdy ich nie spatchowano.