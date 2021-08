Zobaczcie zwiastun premierowy Ghost of Tsushima: Director’s Cut. Głaskanie kotka i mordowanie

Premiera Ghost of Tsushima Director’s Cut na konsolach PS4 i PS5 już 20 sierpnia. Wersja zawiera DLC Iki Island oraz wiele poprawek i nowości. Nowy zwiastun niejedną osobę skusi do zakupu.

Zdecydowanie ten piątek będzie świętem dla wszystkich fanów GoT. Podstawowa wersja gry spotkała się ze sporą aprobatą graczy, co zauważyliśmy niejeden raz w komentarzach pod naszymi artykułami.

Wydanie reżyserskie GoT niesie ze sobą kilka ważnych zmian. Oprócz ogromnego rozszerzenia Iki Island dostępnego na obu generacjach konsol PlayStation, właścicieli PS5 czeka kilka urozmaiceń. Mamy tu na myśli między innymi wsparcie dla funkcji pada DualSense, ulepszone wyświetlanie w 4K, a także wykorzystanie technologii dźwięku 3D.

Być może przegapiliście poprzednie materiały promujące dzisiejszą premierę. Odpowiednio pierwszy z nich znajdziecie tutaj, a drugi w tym miejscu. Szczególnie tym późniejszym radzimy się zainteresować, ponieważ przybliża zalążki fabuły nowego dodatku. Uwaga, oprócz niezwykle pięknych widoczków traficie tam na masę krwi i rozkładających się trupów.

Planujecie zakup Ghost of Tsushima Director’s Cut? Jeśli tak, co Was najbardziej przyciągnęło do tej decyzji? Dajcie znać w komentarzach, a może pomożecie komuś w ten sposób się zdecydować.