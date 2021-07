Sony znowu to zrobiło. Aktualizacja Ghost of Tsushima Director’s Cut z PS4 na PS5 będzie płatna

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Ghost of Tsushima Director’s Cut nie pozwoli na darmową aktualizację z PS4 na PS5. Jeśli chcecie ulepszyć grę, musicie zapłacić.

Wczoraj doczekaliśmy się ogłoszenia nowej wersji Ghost of Tsushima. Sucker Punch szykuje sporo nowości, o których możecie przeczytać w tym miejscu.

Niestety, poza dobrymi wieściami pojawiły się też te gorsze. Jeśli chcecie zaktualizować Director’s Cut z wersji na PS4 do na PS5 musicie zapłacić. Taka przyjemność wyniesie Was 9,99 dolarów. Jeśli planujecie od razu grać w Ghost of Tsushima Director’s Cut na PS5 i macie bazową wersję, za ulepszenie zapłacicie 29,99 dolarów.

Oczywiście nie płacimy za sam fakt zaktualizowania gry. Director’s Cut wprowadzi też parę nowości tylko dla PS5. Mowa tu o zwiększeniu rozdzielczości wyświetlanego obrazu, wprowadzeniu wsparcia funkcji DualSense oraz dźwięku 3D, skróceniu czasów ładowania i dodaniu synchronizacji ruchu ust dla japońskiej wersji językowej.

Niemniej zdecydowanie nie wszyscy są zadowoleni. Gracze twierdzą, że wymienione wyżej ulepszenia nie są warte niecałych 10 dolarów. To jednak mocno subiektywna kwestia.

Sony zresztą pokusiło się o taki ruch nie pierwszy raz. Przypomnijmy, że Marvel’s Spider-Man w odświeżonej wersji również nie był darmowy dla posiadaczy gry na PS4. Tutaj jednak nie mówimy o remasterze, a o wprowadzeniu kilku nowości, które mogą, ale nie muszą cieszyć. Cóż, musicie sami ocenić, czy wskazane dodatki są warte swojej ceny.