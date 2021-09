Niebawem powstanie największy mural w Polsce. Będzie przedstawiał Geralta

Łódzki Urząd Miasta poinformował, że ściany trzech 70-metrowych bloków w mieście ozdobi wkrótce Geralt z Rivii.

Nie tak dawno informowaliśmy o muralu z Krzysztofem Krawczykiem w Opolu. Malowidło wykonano w stylistyce GTA Vice City. Okazuje się, że to nie pierwszy i nie ostatni akcent growy na murach polskich budynków. Teraz dowiedzieliśmy się, że na ścianach bloków łódzkiego „Manhattanu” ma pojawić się Geralt. Co ciekawe, jak podaje Grzegorz Gawlik z łódzkiego Urzędu Miasta, będzie to największy mural w Polsce:

Gigantyczne malowidło powstanie na trzech elewacjach jednego z najwyższych budynków mieszkaniowych w Polsce. Biorąc pod uwagę wysokość ścian – ponad 70 metrów – będzie to największy mural w Polsce, jeden z największych murali na świecie. Podzielony na trzy ściany obraz łącznie będzie miał prawie 2 tys. m kwadratowych.

Za projekt odpowiada Jakub Rebelka, malarz i autor komiksów. Artysta zasłynął z takich dzieł jak Doktor Bryan, Ballada o Edwardzie oraz Element chaosu.

Niebawem na osiedlu ma zebrać się ekipa, która zacznie wprowadzać projekt w życie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace nad muralem zostaną sfinalizowane w ciągu miesiąca. Uroczyste odsłonięcie Geralta planuje się bowiem na tegoroczną edycję Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, która będzie mieć miejsce w dniach 2-3 października.

Grafika: Grzegorz Michałowski, Kiselev Andrey Valerevich / PAP