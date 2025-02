Przeglądając listę gier zaplanowanych na 2025 rok w Xbox Game Pass można odnieść wrażenie, że Microsoft rozgramia konkurencję. W ciągu najbliższych miesięcy będziemy mieli do czynienia z mnóstwem premier, które wyjdą spod skrzydeł amerykańskiego giganta. Posiadacze abonamentu będą mieli w co grać. Rzućmy okiem na gry, które pojawią się już niedługo.

Gdzie kupić tani abonament Xbox Game Pass?

Sposobów na kupno abonamentu Microsoftu jest przynajmniej kilka, ale nie wszystkie są opłacalne. Na szczęście my mamy dla was opcję idealną. W sklepie Instant Gaming możecie kupić subskrypcję do aktywowania w Polsce, a na dodatek znacznie taniej, niż wskazuje cena sugerowana. Zakup abonamentu Ultimate na 3 miesiące to spora oszczędność. Zresztą, nawet wariant na 1 miesiąc się bardzo opłaca.

Linki do ofert znajdziecie poniżej:

Dużą zaletą powyższych ofert (poza ceną) jest również fakt, że mogą one zostać bezproblemowo aktywowane na terenie Polski. W tym wypadku nie musicie używać VPN i zmieniać lokalizacji. Wystarczy kupić wybrany kod, a następnie aktywować go na swoim koncie na wybranej platformie, czyli np. na konsoli Xbox, na stronie Microsoftu lub w dedykowanej aplikacji. Prosto, tanio i bezpiecznie.

Potwierdzone i zaplanowane — premiery w Xbox Game Pass

Pamiętacie poprzedni rok? Microsoft zgotował nam wówczas kilka gorących premier gier, które już pierwszego dnia wylądowały w abonamencie Xbox Game Pass. Na szczęście ten rok zapowiada się przynajmniej tak samo ekscytująco, a my już teraz wiemy o kilku hitach zmierzających do biblioteki tytułów na PC i konsole Xbox. Dokładnie 18 lutego w usłudze pojawiła się gra Avowed. Głośne RPG od Obsidian Entertainment otrzymało ciepłe przyjęcie od graczy i recenzentów, a tytuł jest chwalony m.in. za naprawdę wciągający system walki. Co więcej, jeszcze w tym miesiącu w usłudze pojawi się Watch Dogs: Legion. Nie jest to może „premierowy” tytuł, ale będzie stanowić ciekawy dodatek do bogatej biblioteki.

Ciekawie zapowiada się również marzec. Już 27 marca na rynek i do abonamentu trafi Atomfall. Ta pozycja jawi się jako wymazony prezent dla miłośników Fallouta i postapokaliptycznych klimatów. Gra zabierze nas w realia po konflikcie nuklearnym, a rozgrywka będzie mieć miejsce w Wielkiej Brytanii. W grze nie zabraknie zaawansowanego systemu frakcji, między którymi będziemy musieli lawirować, aby zrealizować własne cele i, przede wszystkim, przeżyć. Tytuł będzie zawierać elementy survivalowe, a więcej o nim dowiecie się z naszego newsa.

Wiosna z Xbox Game Pass

W kolejnym miesiącu, a konkretniej 8 kwietnia do sprzedaży i abonamentu trafi kolejna wyczekiwana pozycja. Tym razem można powiedzieć o niejako ekskluzywnym tytule Microsoftu, bowiem South of Midnight będzie dostępne na pecetach oraz konsolach Xbox. Gra może być jedną z najbardziej zaskakujących produkcji tego roku. Fabuła pozwoli nam poznać ciekawą interpretację mitów i legend z Luizjany, a prawdziwą ucztą będzie warstwa wizualna z animacjami poklatkowymi i nie tylko.

To jednak nie wszystko, bo w kwietniu do abonamentu trafią jeszcze przynajmniej dwie inne premiery:

Commandos: Origins – 9 kwietnia

Clair Obscur: Expedition 33 – 24 kwietnia

Prawdziwą perełką dla fanów mrocznych i mięsistych wrażeń będzie premiera DOOM: The Dark Ages. Brutalny shooter powraca, tym razem zabierając nas do mrocznego średniowiecza. Oczywiście będzie to epoka historyczna z odpowiednim twistem, a nie zabraknie również wszelakich potworności znanych nam z uniwersum. Na pewno będzie ostro, a w krwawej jatce pomogą nam przeróżne narzędzia do siania zniszczenia. Premiera gry (również w Game Pass) odbędzie się 15 maja 2025 roku.

Te tytuły wyjdą w 2025 roku — czekamy na daty

Kilka wymienionych wyżej gier to produkcje, które otrzymały już konkretne daty debiutu w usłudze Game Pass. Jednak to nie wszystkie nowości, jakie zadebiutują w tym roku. 2025 będzie obfitował w znacznie więcej premier, choć w poniższych przypadkach nie otrzymaliśmy jeszcze konkretnych dat. Te zostaną zaprezentowane (najpewniej) w najbliższym czasie. Jakie jeszcze gry czekają posiadaczy abonamentu w tym roku?

Winter Burrow

Wheel World

Dead Static Drive

Blue Prince

Abiotic Factor

Ninja Gaiden 4

33 Immortals

Lost in Random: The Eternal Die

FBC: Firebreak

The Outer Worlds 2

Kulebra and the Souls of Limbo

Little Rocket Lab

Subnautica 2

The Alters

Sleight of Hand

Fable

Wuchang: Fallen Feathers

Mixtape

Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem

Która produkcja budzi w was największe emocje? Ja z niecierpliwością czekam na Ninja Gaiden 4 i Fable. Ta pierwsza produkcja na pewno da mi w kość, ale może w drugim przypadku uda mi się znaleźć ukojenie w fantastycznej krainie.

Pełna lista gier na przyszłość w Xbox Game Pass – same premiery

Temat 2025 roku mamy załatwiony. A co gdyby tak spojrzeć jeszcze dalej w przyszłość? Poniżej znajdziecie listę gier, które pojawią się w abonamencie w przyszłym roku, lub po prostu nie potwierdzono jeszcze, w jakim okresie mamy się ich spodziewać. Wiemy jednak, że deweloperzy są w trakcie prac i oczekiwanie na nowe ogłoszenia jest jak najbardziej wskazane:

Replaced – 2026

Sopa

Pigeon Simulator

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

Ark II

Nirvana Noir

Volcano Princess

Hollow Knight: Silksong

Vapor World

Towerborne

Voidtrain

Way to the Woods

Clockwork Revolution

Contraband

Gears of War: E-Day

Harmonium The Musical

Everwild

TO A T

Bushiden

Marauders

Routine

Wygląda na to, że abonament wciąż dostarcza ogromnych emocji i różnorodnych tytułów dla każdego gracza. Od gier akcji po strategie, od tytułów indie po wysokobudżetowe produkcje AAA – każdy znajdzie coś dla siebie. Gracze z pewnością mają na co czekać, a przyszłość Xbox Game Pass prezentuje się niezwykle obiecująco.

Czy abonament się opłaca? To sprawa oczywista

W obliczu takiej liczby potwierdzonych nowych gier można uznać, że kwestia opłacalności abonamentu jest bezdyskusyjna. W samym 2025 roku otrzymamy kilka premierowych gier, których jednostkowa wartość przewyższa kilka miesięcy opłacania subskrypcji. A to i tak kilka gier, do tego mamy bowiem dostęp do szerokiej biblioteki innych tytułów. Biorąc pod uwagę promocyjną cenę abonamentu, o której pisaliśmy wyżej, jest to zdecydowanie niezbędnik każdego gracza na PC i konsolach Xbox.

Nadchodzące miesiące to dla abonamentu Xbox Game Pass wiele gier na premierę, nowości w bibliotece każdego miesiąca oraz już teraz dostępny pokaźny zestaw tytułów, które możemy pobierać i ogrywać wedle własnego uznania. Na uwagę zasługują na pewno tytuły z końcówki poprzedniego roku. Wówczas do usługi dodawano kolejno Call of Duty: Black Ops 6, STALKER 2: Serce Czarnobyla oraz Indiana Jones i Wielki Krąg. Teraz w lutym mieliśmy do czynienia z premierą Avowed, a to dopiero początek tegorocznych emocji. Nie zapominajmy też o innych powodach, dla których warto mieć Game Pass – więcej o zaletach abonamentu pisaliśmy niedawno w naszym podsumowaniu. Dajcie znać, czy czujecie się przekonani.

