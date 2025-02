4 zł za grę AAA. 40 promocji, tanie gry FPS z przepiękną grafiką

Zapraszamy na strzelanie dużego formatu. Wybraliśmy tanie gry FPS, a konkretniej – aż 40 shooterów z najpiękniejszą oprawą graficzną w pułapie cenowym do 25 zł. Grube hity możemy mieć już za 4-7 zł, czyli niemal jak za darmo.

Lubicie strzelanki FPS, szukacie tych najładniejszych i zarazem z bardzo dobrymi ocenami? Pomagamy dokonać wyboru, prezentując kilkadziesiąt shooterów w niskiej cenie. Od mało znanych, ale kapitalnych tytułów, do najbardziej rozpoznawalnych serii, które po prostu trzeba mieć. Tanie gry FPS podzieliliśmy na dwie grupy cenowe, więc każdy znajdzie coś „na swój portfel”.

Na pierwszej stronie zobaczycie te kosztujące maksymalnie około 13 zł, więc same tanioszki, a na drugiej zebraliśmy strzelanki w cenie od 13 do 25 zł. Już za „czwóreczkę” z groszami dorwiemy cztery tytuły, z których w zasadzie każdy posiada wysokie oceny i jest świetną rozrywką. Na uwagę zasługuje niezła promocja na Immortals of Aveum, które w sklepie EA kosztuje ponad 279 zł! Lecz to nie jedyna okazja, ponieważ na wielu grach możecie zaoszczędzić kilkadziesiąt, albo ponad 100 zł.

Na drugiej stronie mamy dla Was więcej znanych gier, m.in. z serii Battlefield, Far Cry oraz Crysis. Zwróćcie uwagę na ostatnią ze wspomnianych marek, która od powstania była doceniana za przepiękną grafikę. Teraz możemy sięgnąć w promocji po remastery trzech odsłon, więc jest okazja nadrobić kultowe gry we współczesnej oprawie.

Wszystkie tanie gry FPS kupimy w promocji sklepu Instant Gaming, który jest sprawdzonym przez nas i rzetelnym sprzedawcą kluczy Steam, EA czy Ubisoft Connect.

Tanie gry FPS. 40 shooterów w promocji (część 1)

Sporo z tych gier możecie oczywiście znać, lecz czy wszystkie macie w swojej bibliotece? Poniżej zobaczycie trzy z nowszych tytułów, jakie znalazły się w dzisiejszym zestawieniu FPS-ów w promocji. Jest duża szansa, że jeszcze w nich nie strzelaliście, zatem korzystajcie z okazji!

Immortals of Aveum

Na początek gra, która doczekała się ogromnej promocji, więc po prostu korzystajcie z okazji! Za 4 zł z groszami możecie mieć strzelankę, która w sklepie EA czy na Steam kosztuje niemal 280 zł! Immortals of Aveum miało swoją premierę w 2023 roku, a więc jest to naprawdę świeża produkcja. Opowiada historię Jaka, który dołącza do elitarnego zakonu bitewnych magów, by ocalić świat stojący na skraju zagłady.

Turbo Overkill

Turbo Overkill to również gra wydana w 2023 roku, a co ważniejsze, posiada „przytłaczająco pozytywne” opinie na Steam. To cyberpunkowy shooter, w którym wcielamy się w pół-człowieka, pół-robota. Cyborg powraca do swojego rodzinnego miasta Paradise, gdzie musi zniszczyć sztuczną inteligencję kontrolującą metropolię. Na wyposażeniu mamy piłę łańcuchową i ponad 15 giwer, więc będzie się działo!

Metal Hellsinger

Metal: Hellsinger to również „przytłaczająco pozytywnie” oceniana strzelanka, w której wędrujemy przez osiem Piekieł. Ten rytmiczny FPS jest wypełniony po brzegi demonami, szatańsko dobrą bronią i dźwiękami heavy metalu.

Na drugiej stronie kolejne tanie gry FPS do 25 zł, w tym znane hity AAA