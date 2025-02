Nie musicie już odkładać na zakup mocnego komputera, aby zagrać w Kingdom Come: Deliverance 2. Gra została dodana do biblioteki usługi NVIDIA GeForce NOW. Dzięki temu będziecie mogli w nią zagrać w chmurze, bez korzystania z podzespołów swojego komputera. Co ważne, firma zdecydowała się również na dodanie sześciu innych pozycji.

Kingdom Come: Deliverance 2 do ogrania w chmurze

Czasy się zmieniają, a dziś nie potrzeba mocnego kompa, aby cieszyć się wymagającą grą. O ile oczywiście mamy dobre łącze internetowe — bo mowa o graniu w chmurze. Jeżeli interesuje was przygoda w dopiero co wydanym czeskim RPG, to mamy dla was świetne wieści. Druga odsłona Kingdom Come: Deliverance właśnie pojawiła się w chmurze GeForce NOW.

W przypadku posiadania najwyższego abonamentu możliwa jest rozgrywka w 4K i aż 120 klatkach na sekundę — zadba o to zestaw odpowiadający mocy RTX4080, więc jest naprawdę potężnie.

Oto lista nowych gier dodanych do usługi GeForce NOW:

Kingdom Come: Deliverance 2

Sid Meier’s Civilization VII

Ambulance Life: A Paramedic Simulator

SWORN

Alan Wake

Ashes of the Singularity: Escalation

Far Cry: New Dawn

Poza tym, do końca lutego w chmurze pojawią się jeszcze inne gry:

Legacy: Steel & Sorcery

Tomb Raider IV-VI Remastered

Avowed

Lost Records: Bloom & Rage

Abiotic Factor

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

HUMANITY

Somerville

Songs of Silence

UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes

Jeżeli zastanawiacie się nad wykupieniem abonamentu do grania w chmurze, to mogę go śmiało polecić. W przypadku NVIDIA GeForce NOW mamy do czynienia z mocną konfiguracją i przede wszystkim dobrym działaniem na terenie Polski. W ubiegłym roku chmura NVIDII uruchomiła serwery w Polsce, dzięki którym jakość połączenia jest naprawdę świetna. Granie jest komfortowe, a więcej o wrażeniach z testowania możecie dowiedzieć się z naszej recenzji usługi grania w chmurze.

