W styczniu był w kinach, a teraz trafia na SVOD. Wielki hit już niebawem

Amazon Prime Video cały czas rozszerza swoją biblioteką. Niedawno na serwisie zadebiutował remake Wykidajły z Jake’iem Gyllenhaalem, a już zaraz dostaniemy kolejnego hiciora!

Gdzie obejrzeć Przesilenie Zimowe?

Film The Holdovers (pol. Przesilenie Zimowe) swoją premierę w Stanach Zjednoczonych i na festiwalach miał w ubiegłym roku. Zadebiutował w okresie świąt Bożego Narodzenia, co zresztą nie dziwi, skoro to po części świąteczna komedia. Nie dajcie się jednak zwieść, bo to obraz inny niż wszystkie, ze świetnymi rolami, a także niemal perfekcyjnymi dialogami, które są siłą napędową całości.

Przesilenie Zimowe został określony jako “jeden z najlepszych filmów roku”, a także idealny komedio-dramat świąteczny. Ja wiem, że już jesteśmy grubo po świętach (teraz przydałoby się bardziej coś Wielkanocnego), ale to nadal wart uwagi seans. Obraz w reżyserii Alexandra Payne’a cieszy się przecież aż 97% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes!

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia w 1970 roku i Paul, nie mając rodziny, nigdzie nie wyjeżdża. Nauczyciel zostaje w szkole, aby pilnować uczniów, którzy nie mogą wrócić do domu. Po kilku dniach zostaje tylko jeden uczeń – sprawiający kłopoty 15-latek o imieniu Angus, któremu grozi wydalenie za fatalne zachowanie. Do Paula i Angusa dołącza kucharka Mary, której syn niedawno zginął w Wietnamie. – czytamy w opisie filmu

Film do polskich kin trafił w styczniu bieżącego roku, a już niebawem debiutuje na SVOD. Gdzie obejrzeć Przesilenie Zimowe? Obraz dostępny będzie w ofercie Amazon Prime Video od 30 kwietnia 2024 roku.

