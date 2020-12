Games with Gold styczeń 2021 – mocna oferta noworoczna

Microsoft ujawnił ofertę Games with Gold styczeń 2021. Noworoczny zestaw z pewnością ucieszy wielu graczy. Jest na co czekać!

W końcu doczekaliśmy się ujawnienia oferty Games with Gold na styczeń. Tym razem nie postawiono na najnowsze tytuły AAA, ale i tak jest naprawdę nieźle.

Oto pełna oferta Games with Gold styczeń 2021:

Little Nightmares (XOne, Xbox Series) – dostępne od 1 stycznia do 31 stycznia

Dead Rising (Remastered, XOne, Xbox Series) – dostępne od 16 stycznia do 15 lutego

The King of Fighters XIII (XOne, X360, Xbox Series) – dostępne od 1 stycznia do 15 stycznia

Breakdown (XOne, X360, Xbox Series) – dostępne od 16 stycznia do 31 stycznia

Szczególnie warte uwagi jest Little Nightmares, czyli kameralny horror od Tarsier Studios. Gra zebrała bardzo dobre recenzje i wkrótce na rynku pojawi się jej druga część.

Warto również rzucić okiem na odświeżone Dead Rising. Każdy fan produkcji z zombie w roli głównej zdecydowanie powinien się zapoznać z pierwszą odsłoną DS. Sama rozgrywka zestarzała się z gracją.

Pozostałe dwa tytuły, czyli The King of Fighters XIII i Breakdown to nieco starsze tytuły, które mogą razić przestarzałą oprawą, ale niewykluczone, że wciąż bawią. Jeśli nie przeszkadza wam mało imponująca grafika, to zdecydowanie warto zwrócić na nie uwagę.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.