Fan Nintendo przebrał się za funkcjonalnego Game Boya. Wideo pokazuje, jak ludzie z nim pogrywają

Oto cosplay z prawdziwego zdarzenia. Fan klasyki Nintendo przebrał się w pełni działającą konsolę Game Boy Color. W internecie opublikował filmik prezentujący kostium.

Użytkownik forum Reddit i zarazem fan handheldów od Nintendo Jaryd Giesen postanowił uczestniczyć w konwencie jako Game Boy Color, by podczas wydarzenia celebrować klasykę gier wydanych na platformę. Pomysłowy sympatyk Nintendo pochwalił się na Reddicie nagraniem, na którym pokazał proces tworzenia kostiumu i publiczne „użytkowanie” w pełni funkcjonalnego Game Boya.

Do stworzenia obudowy wystarczyło gigantyczne tekturowe pudło – w końcu autor kostiumu to całkiem potężny jegomość. W pudle Jaryd Giesen wyciął otwór na ekran. Tym ostatnim stał się powieszony na szyi gracza całkiem duży monitor. Później wystarczyło wszystko odpowiednio podłączyć do gigantycznych przycisków i krzyżaka – i kostium gotowy.

Na pewno noszenie takiego stroju przez cały dzień nie należało do łatwych zadań. Jaryd Giesen ujawnił bowiem, że przebranie waży około 13 kilogramów. Niemniej kostium przysporzył dużo radości uczestnikom konwentu – na filmiku obserwujemy ich beztrosko pogrywających sobie z gigantyczną konsolą. Pomysł okazał się trafiony.