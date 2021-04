Polska gra sprzedała się w ilości trzech milionów egzemplarzy!

Frostpunk z całą pewnością trafił w serca graczy. Świętując sukces, twórcy przygotowali kuszące promocje. Zobaczcie co oferuje 11bit Studios.

Strategia sprzedała się w łącznej ilości trzech milionów egzemplarzy na wszystkich platformach. W grę można zagrać na komputerach klasy PC oraz konsolach PS4 i Xbox One. Obecnie na platformie Steam pojawiała się promocja, która umożliwia nabycie gry w cenie 37,39 zł (wejdź na kartę produktu).

To zresztą nie jedyne propozycje z których warto skorzystać. Deweloperzy przygotowali korzystne cenowo pakiety bundle:

Starter Bundle – 11 bit studios classics (This War of Mine, Beat Cop, Anomaly Defenders, Anomaly Warzone Earth Mobile Campaign, Anomaly Korea, Anomaly 2, Anomaly Warzone Earth, Spacecom i Tower57) cena 36,59 zł zamiast 342,91 zł

Complete Bundle – All 11 bit studios games (Anomaly Defenders, Anomaly Warzone Earth Mobile Campaign, Anomaly Korea, Anomaly 2, Anomaly Warzone Earth, Spacecom, Tower57, Beat Cop, This War of Mine) cena 77,29 zł zamiast 602,88 zł

Ultimate Bundle – All 11 bit studios games and DLCs ( zawartość Complete + dodatki do This War of Mine, dodatki do Frostpunk, dodatki do Childeren of Morta i dodatki do Moonlighter) cena 134,14 zł zamiast 873, 47 zł

Za co gracze pokochali Frostpunk?

Nie należy się dziwić, że Frostpunk rozszedł się w tak dużej ilości egzemplarzy. Gra zyskała bardzo dobre opinie zarówno w środowisku graczy jak i dziennikarzy. Średnia ocen tytułu na portalu Metacritic (wersji na PC) w opinii redaktorów wynosi obecnie 84%. Identyczną notę produkcja zdobyła od użytkowników. Warto przy tej okazji nadmienić, że tego rodzaju zbieżność nie zdarza się nazbyt często.

Jeśli dotychczas nie słyszeliście o Frostpunk, to najwyższa pora poszerzyć wiedzę. Pozycja została stworzona przez rodzime studio 11bit Studios. Mamy do czynienia z grą strategiczno-przygodową, w którą wpleciono elementy charakterystyczne dla survivalu. Wcielamy się w zarządcę ostatniego miasta na Ziemi. Naszym zadaniem będzie zadbać zarówno o mieszkańców, jak i całą miejską infrastrukturę. Nie będzie to niemniej łatwe zadanie, w trakcie rozgrywki niejednokrotnie zmuszeni będziemy podejmować trudne moralnie decyzje. Grę doceniono za świetny klimat, udaną oprawę wizualną, klimatyczną ścieżką dźwiękową oraz przemyślaną mechanikę.

Frostpunk na pewno nie można zarzucić monotonii, strategia permanentnie rzuca przed graczami kolejne wyzwania. To zdecydowanie tytuł, który zapisał się złotymi głoskami w historii polskiego gamingu. Jeśli natomiast lubicie planszówki, koniecznie zajrzyjcie tutaj.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.