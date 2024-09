Uwielbiany tytuł z PS Vita powraca po latach. Gra trafi na PS5 i inne platformy

To chyba zapowiedź z kategorii “nikt się nie spodziewał”, bo jednak Freedom Wars Remastered to jedna z najbardziej zaskakujących zapowiedzi w ostatnim czasie.

Na japońskim blogu PlayStation pojawiła się zapowiedź remastera hitu z PlayStation Vita, który nie zdobył statusu kultowego, bo… no wiecie, wyszedł tylko na Vitę.

Freedom Wars Remastered, czyli powrót po latach

SCE Japan Studio w 2014 roku wydało na świat bardzo ciekawą, dystopijną opowieść, która dla graczy z PS Vita okazała się dość popularną pozycją, lecz niestety zapomnianą z powodu upływających lat. Japońska produkcja opowiadała historię przyszłość w bardzo mrocznym, a raczej – mało pozytywnym wydaniu. Wcielaliśmy się w skazanego na miliony lat więzienia bohatera, który musi stawić czoła nadnaturalnemu zagrożeniu, by skrócić wyrok.

Tytuł w momencie premiery zdobył w większości pozytywne opinie, choć średnia na poziomie 73/100 na Metacritic nie powala. Gracze jednak ciepło wspominają ten projekt. Zgaduję, że raczej mało kto spodziewał się, że może on kiedykolwiek powrócić. I nie chodzi tu o dodanie go do katalogu klasyki w PS Plus, a o remaster!

Ten, jak zapowiedziało Sony, ma trafić nie tylko na PS5 i PS4, ale również i na Nintendo Switch oraz PC. Wygląda na to, że Sony użyczyło licencji, dzięki czemu równie dobrze możemy doczekać się nawet kontynuacji lub innych projektów w tym uniwersum. Nic nie jest jeszcze pewne, więc powstrzymajcie entuzjazm.

Nowa wersja gry ma przede wszystkim oferować poprawioną grafikę i pełne dostosowanie do współczesnych maszyn. Gra ma działać w 60 klatkach na sekundę oraz wspierać rozdzielczość 4K. Do tego całe multum poprawek w samej rozgrywce. Freedom Wars Remastered ukaże się na rynku 1 listopada 2024 roku.

