Gracze tłumnie wrócili do tej darmowej produkcji. Premiera ambitnego rozszerzenia

W ubiegłym tygodniu darmowa gra Palia zadebiutowała na konsolach Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Stało się to 13 maja; tego samego dnia deweloperzy udostępnili także w pełni darmowe rozszerzenie pod tytułem Elderwood. Okazuje się, że był to strzał w dziesiątkę, ponieważ do darmowej produkcji powróciło naprawdę sporo graczy (i pojawili się też nowi).

Powrót graczy do darmowej gry Palia. Premiera rozszerzenia

Liczba aktywnych użytkowników na platformie Steam wzrosła ponad dwukrotnie, osiągając rekordowy wynik. W chwili przygotowywania tej wiadomości rekord wynosi ponad 18 170 osób bawiących się w grze jednocześnie. W dniu premiery rozszerzenia, według danych SteamDB, gra osiągnęła z kolei liczbę 17 508 jednoczesnych graczy. Dla porównania, średnia liczba graczy w kwietniu wynosiła jedynie 4 161. Pojawienie się wersji konsolowej, a także dostępność w sklepie Epic Games Store oprócz Steam zwiększają oczywiście potencjalną bazę użytkowników.

Palia, stworzona przez studio Singularity 6, to darmowa produkcja online z elementami znanymi z takich tytułów jak Stardew Valley. Gracze mogą zajmować się uprawą roślin, wydobywaniem surowców, łapaniem stworzeń oraz nawiązywaniem relacji z NPC-ami. Rozgrywka jest nastawiona na zabawę wieloosobową. Rozszerzenie Elderwood przyniosło m.in. nową strefę przygód (Adventure Zone), artefakty i relikty, dekoracje do personalizacji otoczenia oraz zupełnie nowego mieszkańca do poznania. Studio Singularity 6 określiło je jako „największą aktualizację w historii gry”.

Źródło: GameRant