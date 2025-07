Zniszczalne mapy i brak odrodzeń. Nadchodzi darmowy shooter na PC i PS5

Studio Tower Five, znane z Empire of the Ants, oficjalnie zapowiedziało Loaders – darmową grę PvP 10v10 z pełną destrukcją otoczenia.

Przedstawiciele studia Tower Five – twórcy Empire of the Ants – oficjalnie zapowiedzieli swój najnowszy projekt pod tytułem Loaders. Gra będzie darmowym taktycznym shooterem 10-versus-10, zmierzającym na komputery osobiste (w sklepach Steam oraz Epic Games Store), a także na konsole PlayStation 5. Dokładna data premiery nie została jeszcze jednak ujawniona. Poznaliśmy za to pierwsze szczegóły.

Loaders to nowy shooter free-to-play na PC i PS5

Produkcja przeniesie nas do brutalnej wizji roku 2525, w której ludzkość walczy o przetrwanie, a światem rządzą orbitujące Domy, toczące wojny o rzadki surowiec – Złoto. Nie jest to jednak zwyczajne złoto. Ten pierwiastek to katalizator translokacji, jedyna technologia, która pozwala ludzkości zignorować prędkość światła i pozostać w kontakcie międzygwiezdnym. Bez złota nie ma podróży – każdy skok je spala.

My natomiast wcielamy się w tytułowego Ładowacza. Jesteśmy pewnego rodzaju świadomością w antygrawitacyjnym czołgu. Naszym jedynym celem jest realizacja kontraktów i przetrwanie. Za to drugie nie odpowiada jednak refleks czy bieg, ale strategia oraz dokładne pozycjonowanie i świadome decyzje podejmowane przed rozpoczęciem walki, a nie po.

Gra ma zaoferować w pełni zniszczalne otoczenie oraz możliwość modyfikowania czołgów. Do wyboru będzie pięć różnych klas, dziewięć slotów na moduły, a także system rozdzielaczy. Walki natomiast będą odbywać się bez odradzania. Celem jest eliminacja przeciwników lub zniszczenie ich pylona – systemu maskującego przed śmiercionośnym ostrzałem orbitalnym. Pancerze są częściowe, a osłona pozycyjna kluczowa – frontalna wymiana ognia często kończy się porażką.

Źródło: Gematsu