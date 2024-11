Forza Horizon 6 zabierze nas do wymarzonej lokacji | Newsy - PlanetaGracza

Wygląda na to, że Forza Horizon 6 spełni marzenia wielu graczy i fanów marki. Gra powstaje, choć od jej premiery dzielą nas długie lata.

Jak zwykle przy przeciekach, szczególnie tych od niesprawdzonych informatorów, radzę zachować spory dystans. To nadal przecieki i plotki, ale takie, które wywołały sporą dyskusję choćby na forach ResetEra.

Forza Horizon 6 powstaje, ale powoli

Ostatnia wielka premiera od Playground Games, czyli Forza Horizon 5, okazała się godnym następcą legendarnego dziś cyklu. Tytuł zdobył sporo pozytywnych ocen od graczy i krytyków, dzięki czemu z miejsca stał się bestsellerem Xboksa. Nic dziwnego, że powstaje już kolejna odsłona, choć… lepiej na nią nie czekać. Niestety, ale wedle nowych informacji tytuł znajduje się w niezwykle wczesnej fazie produkcji. Nic zresztą dziwnego, skoro deweloperzy zajęci się nowym Fable.

“Szóstka” jest daleko, o ile mi wiadomo kompilacja, o której wiem, nadal używa mapy z “piątki” z nowym interfejsem użytkownika i grafiką ekranu ładowania sugerującą pewną lokalizację, o którą ludzie prosili od lat (chociaż nie mogę się podzielić tym, co to jest). – twierdzi jeden z użytkowników ResetEra

Więcej konkretów nie dostaliśmy, więc niestety ktoś rozbudził nasze oczekiwania, nie dając żadnych nawet szczątek informacji. Lokacja, o której mowa, może być tak naprawdę wszystkim, bo fani od lat proszą o wiele ciekawych miejsc na świecie. Na szczycie spekulacji znajduje się jednak Japonia, bo to faktycznie lokacja, do której gracze chcieliby trafić już od wielu lat. Ponadto twforza órcy mieli plany odnośnie do tego kraju w Forza Horizon 5, lecz finalnie je porzucono.

Co ciekawe, w nowych pogłoskach pojawiła się także informacja dotycząca FH4 w wersji na PS5, która rzekomo powstała. I faktycznie, taki build gry istnieje, ale raczej nie doczeka się wydania, choć był w pełni sprawny. Playground Games wyłącza przecież serwery gry na Xbox i PC. Co innego konwersja piątej odsłony – ta faktycznie ma szanse na ujrzenie światła.

