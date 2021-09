Głośne nazwiska pracują nad Forspoken. Zapowiada się murowany hit

Mamy zwiastun nadchodzącego Forspoken i garść informacji o fabule. Poznaliśmy także obsadę i twórców gry. Nie brakuje znanych nazwisk.

Na PlayStation Showcase pokazano zwiastun wprowadzający nas w fabułę Forspoken. W rolę głównej bohaterki wcieli się Ella Balinska młoda aktorka polsko-jamajskiego pochodzenia. Trzeba przyznać, że nad scenariuszem pracują naprawdę utalentowani ludzie: Gary Whitta (Rogue One: A Star Wars Story, The Walking Dead od Telltale), Amy Hennig (seria Uncharted), a także Allison Rymer i Todd Stashwick. Spodziewajmy się zatem dobrze napisanej historii i ciekawych postaci.

To nie wszystko, bo muzykę skomponują Bear McCreary i Garry Schyman. Pracę pierwszego mogliśmy podziwiać m.in. w ostatnim God of War, z kolei Schyman stworzył soundtrack m.in. do serii BioShock. Gra pojawi się tylko na PlayStation 5 oraz PC. Nie znamy dokładnej daty premiery, jednak produkcja ma się ukazać na wiosnę w przyszłym roku.

Jesteście pewnie ciekawi fabuły, nieprawdaż? Tak opisują ją sami twórcy:

Frey jest pozbawioną perspektyw, twardo stąpającą po ziemi, ale jednocześnie bystrą młodą kobietą, która wytrwała mimo trudnego wychowania w Nowym Jorku. Sprawy w przybierają nieoczekiwany obrót, gdy zostaje magicznie przeniesiona do Athii, krainy, w której fantazje i koszmary nagle stają się bardzo realne. via PlayStation Blog

Jak się można domyślić, głównym celem protagonistki jest powrót do domu. Nie zabraknie magicznych zdolności bohaterki, a także przerażających potworów. Poznaliśmy również innych bohaterów i aktorów, którzy wcielą się w postacie z gry. Jonathan Cake zagra Cuff, czyli magiczną bransoletką pomagającą głównej bohaterce. Janina Gavankar wcieli się w Tanta Sila, czyli prawdopodobnie główną antagonistkę posiadającą potężne moce. Keala Settle zagra Johedy, archiwistkę udzielającą rad Frey. Z kolei Monica Barbaro odegra rolę Auden- kolejnego sojusznika protagonistki.

Zerknijcie poniżej na kilka grafik prosto z produkcji:

Nie pozostaje nicm jak czekać na kolejne informacje o tytule.