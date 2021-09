Najnowsze studio Sony się powiększa. Kolejny zespół przejęty

Firesprite pozyskuje 265 pracowników. Studio oficjalnie ogłosiło przejęcie zespołu deweloperskiego z północnej Anglii.

Oficjalnie ogłoszono, że nowy nabytek Sony, czyli Firesprite sfinalizowało przejęcie zespołu Fabrik Games. Studio z siedzibą w Manchesterze i 265 pracownikami dołączy do rodziny Japońskiego Giganta, by tworzyć ekskluzywne gry tylko na PlayStation. W swoim portfolio mają: Filthy Lucre, a także tytuły w wirtualnej rzeczywistości The Lost Bear oraz The Persistence. Ta ostatnia gra powstała we współpracy właśnie z Firesprite. Jak widać, oba studia ze sobą już pracowały, więc pierwsze lody zostały już przełamane;)

Tak o przejęciu Fabrik Games mówi dyrektor zarządzający Firesprit:

Jestem zachwycony, że mogę ogłosić, że będziemy łączyć Fabrik Games i Firesprite w ramach naszego ekscytującego kolejnego kroku z PlayStation Studios. To zespół deweloperów pełnych pasji i zaangażowania, kierowany przez weteranów branży, którzy pracowali nad wieloma franczyzami AAA. Z niecierpliwością czekamy na wzmocnienie naszego talentu twórczego, aby zaoferować fanom PlayStation naprawdę wyjątkowe doświadczenia. Graeme Ankers dyrektor zarządzający Firesprite na oficjalnej stronie studia.

Miejmy nadzieje, że niebawem deweloperzy ogłoszą jakiś nowy projekt.