Final Fantasy XVI już wkrótce na PC. Sprawdźcie grę za darmo

Square Enix trzymało graczy na blaszakach w niepewności, ale w końcu udało się poznać datę premiery gry. Zapowiadane wcześniej demo już jest również dostępne. Skąd je pobrać?

Final Fantasy XVI na PC – data premiery i demo

Nie trzeba wcale długo czekać. Final Fantasy XVI na PC zadebiutuje już 17 września 2024 roku! Wraz z ogłoszeniem, dostaliśmy również nowy zwiastun produkcji, a także zestaw najważniejszych informacji, w tym wymagania sprzętowe. Po kolei jednak, bo przede wszystkim poznaliśmy cenę gry i jej edycje. Za standardowe wydanie zapłacimy 199 zł, a “complete edition” to wydatek rzędu 279 złotych. Czym się różnią?

Standardowa edycja to po prostu gra i tyle. Za więcej pieniędzy dostaniemy także przepustkę rozszerzeń wraz z dodatkami Echa Upadłych i The Rising Tide. Są także bonusy przedpremierowe – specjalną broń, dodatkowy przedmiot i talizman. Co szczególnie ważne – tak, gra ma posiadać polskie napisy.

Demo dostępne jest już teraz, więc każdy fan serii może spróbować tego, jak konwersja wypada w praktyce. Nie liczcie na specjalnie długą zabawę, bo przede wszystkim znajdziemy tu sekcję otwierającą grę. Twórcy dorzucili także specjalny tryb, powstały z myślą właśnie o demo. Znajdziemy w nim pokazówkę najważniejszych mechanik w grze, a przede wszystkim sporo walki, a nawet potyczkę z bossem. Wszystko po to, aby gracze mogli lepiej zapoznać się z grą i tym, co oferuje. Co ciekawe, wszystkie zapisane stany gry przeniosą się do pełnej wersji.

Wymagania sprzętowe Final Fantasy XVI – minimalne [30 fps, 720p]:

System operacyjny: Windows 10 / 11 64-bit

Windows 10 / 11 64-bit Procesor: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-8400 Pamięć: 16 GB RAM

16 GB RAM Karta graficzna: AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc A580 / NVIDIA GeForce GTX 1070

AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc A580 / NVIDIA GeForce GTX 1070 DirectX: Wersja 12

Wersja 12 Miejsce na dysku: 170 GB dostępnej przestrzeni

Wymagania sprzętowe gry – zalecane [60 fps, 1080p]:

System operacyjny: Windows 10 / 11 64-bit

Windows 10 / 11 64-bit Procesor: AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700

AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700 Pamięć: 16 GB RAM

16 GB RAM Karta graficzna: AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2080

AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 2080 DirectX: Wersja 12

Wersja 12 Miejsce na dysku: 170 GB dostępnej przestrzeni

Final Fantasy XVI to “porywająca, mroczna fantazja, w której losy zależą od potężnych eikonów i władających nimi dominantów. Oto opowieść o Clivie Rosfieldzie, wojowniku poprzysięgającym zemstę na mrocznym eikonie Ifrycie, którego pojawienie się rozpętuje piekło”.

Źródło: Steam