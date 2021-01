Final Fantasy VII Remake to dopiero początek. Square szykuje zapowiedzi

Square Enix nie kończy rozwoju marki na Final Fantasy VII Remake. Firma zarejestrowała kilka ciekawych znaków towarowych.

Remake siódmego Final Fantasy był tym, na co czekali fani kultowej serii od Square Enix. Przepiękna oprawa i świetne odnowienie rozrywki zadowoliło miłośników FF, choć do ideału troszkę zabrakło. Naszą recenzję znajdziecie w tym miejscu.

Square zapowiadało, że Final Fantasy VII Remake to jednak tylko początek. Firma zarejestrowała niedawno kilka znaków towarowych, które potwierdzają podaną graczom tezę. Wiemy, że kontynuacja odświeżenia siódemki dalej powstaje, ale na tym się nie skończy.

Wydawca przykładowo zarezerwował frazę „The First Soldier”. To oczywiste nawiązanie do Sephirotha – antagonisty FF7. Być może otrzymamy spin-off z jego udziałem.

Zarejestrowano też logo „The Shinra Electric Power Company”, czyli organizacji występującej w FF7. Może to być przygotowanie do wydawania gadżetów związanych z grą, lecz nie możemy być tego pewni.

Najciekawszy zdaje się być jednak znak towarowy „Ever Crisis”. Gry z podtytułem Crisis pojawiły się chociażby na urządzeniach mobilnych i PlayStation Portable, więc być może doczekamy się spin-offu ekskluzywnego dla Nintendo Switch lub telefonów i tabletów.

Dodatkowo Square Enix opublikowało dość wymowny post na Twitterze. Chmurka to nawiązanie do Cloud’a i sugeruje, że wkrótce otrzymamy zapowiedź czegoś nowego w kwestii Final Fantasy VII. Ciekawe, co takiego szykuje Square.

。

o

○

╭◜◝ ͡ ◜ ͡ ◜◝ ◜ ͡ ◝ ◜ ╮

( ☁️ )

╰◟◞ ͜ ◟◞◟◞ ͜ ◟◞ ͜ ◞ ╯ — Square Enix (@SquareEnix) January 11, 2021

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.