Film Watch Dogs coraz bliżej. Ubisoft potwierdza świetne wieści

Wygląda na to, że fani marki Watch Dogs mają na co czekać. Choć nowe gry to niepewna sprawa , z całą pewnością doczekamy się debiutu filmu.

I niestety sam nie wiem, czego się spodziewać. Ostatnie seriale takie jak Fallout czy The Last of Us udowodniły, że da się zrobić dobrą i wierną adaptację. Z kolei takie “kaszany” jak choćby niesławne Borderlands pokazują, że nadal można wszystko zepsuć.

Film Watch Dogs wkracza do post-produkcji

Za reżyserię najnowszej adaptacji popularnej serii gier Ubisoftu odpowiada Mathieu Turi, który ma swoim koncie niestety nie ma żadnego hitu (do tej pory robił głównie niskobudżetowe, francuskie horrory). Mimo to i tak zapowiada się nieźle, bo w głównej roli zobaczymy tu Sophię Wilde, popularną dziś aktorkę, która rozgłos zyskała dzięki viralowemu horrorowi “Mów do mnie”. Na ekranie pojawi się również Tom Blyth czy Markella Kavenagh.

W każdym razie najnowsze informacje wprost od Ubisoftu sugerują, że właśnie zakończono zdjęcia. Dowodzi tego dość krótki, ale jednoznacznie brzmiący wpis na Twitterze “run film_wrapped.exe(#watchdogsmovie.mp4)”. Zdjęcia zakończono, więc następnym etapem będzie przejrzenie materiału i rozpoczęcie post-produkcji. Jeśli nie będzie żadnych problemów wymagających dogrywek, obraz najpewniej pojawi się w kinach gdzieś pod koniec 2025 roku.

Na ten moment nie wiemy, o czym opowie filmowa adaptacja. Gry za każdym razem skupiały się na innych bohaterach, którymi są hakerzy rzucający wyzwanie opresyjnemu rządowi/technologicznej korporacji/przestępcom. Skoro zatrudniono młodych aktorów, to można zgadywać, że klimat będzie przypominał raczej drugą część niż ponury mrok Chicago z “jedynki”. Oby tylko był sens czekać.

