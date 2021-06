Starzy znajomi powracają. Aktorzy opowiedzieli o ich roli w dodatku do Watch Dogs Legion

Aktorzy głosowi, którzy wcielają się w Aidena Pearce’a i Śrubę w nowym DLC do Watch Dogs Legion, opowiedzieli o swoim wielkim powrocie do gry.

Poniżej możecie zobaczyć jeszcze świeże nagranie udostępnione przez Ubisoft Polska na platformie YouTube. Znajdziecie w nim ujęcia z nagrywania motion capture do najnowszego dodatku Bloodline do Watch Dogs: Legion. Już za niedługo gracze ponownie zobaczą przygody bohaterów z poprzednich odsłon, tym razem na ulicach Londynu. Zobaczcie sami, co Noam Jenkins i Shawn Baichoo mają do opowiedzenia:

Jeżeli ominęliście trailer wspomnianego DLC, możecie go zobaczyć poniżej. Co prawda, część ujęć powtarza się z powyższego nagrania, jednakże sam zwiastun naświetli Wam dobrze zalążki samej fabuły. Ta w mojej opinii zapowiada co najmniej interesująco.

Premiera dodatku Bloodline odbędzie się 6 lipca 2021 roku. Oczywiście nie ominie żadnego sprzętu, na który trafiła podstawowa wersja gry. W związku z tym nacieszyć się nim będą mogli posiadacze Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 oraz PC. Warto wspomnieć, że na konsolach Microsoftu pobierzecie DLC na swoje dyski z pomocą technologii Smart Delivery, co na pewno umożliwi szybsze rozpoczęcie rozgrywki.

Nowe DLC to nie jedyny powód, by wrócić do Watch Dogs. Może ominęliście przypadkiem informacje na temat ostatniej aktualizacji? Ta dodała niezwykle mocną bohaterkę do gry. Zachęcam sprawdzić, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji.