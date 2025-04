Świetna karcianka w stylu roguelike za niecałe 5 złotych na Steam

Na koniec weekendu przychodzimy do Was z kolejną świetną okazją na PC. Tym razem w sklepie Instant Gaming możecie zgarnąć lubianą grę Griftlands od studia Klei Entertainment w znakomitej cenie.

Okazja Steam. Świetna karcianka w stylu roguelike za niecałe 5 zł

Griftlands to gra karciana z elementami, które wielu z Was może kojarzyć przede wszystkim z produkcji typu roguelike. Warto w tym momencie zaznaczyć, że wspomniane studio to również zespół znany z serii Don’t Starve, a także z symulatora Oxygen Not Included. Tym razem przenosimy się jednak do postapokaliptycznego świata, który zamieszkują różne rasy (a także niebezpieczeństwa).

Gracz wciela się w jednego z trzech bohaterów zwanych Grifterami, z których każdy oferuje unikalną historię: Sal, czyli łowczyni nagród szukająca zemsty na dawnym oprawcy, Rook, czyli były szpieg uwikłany w konflikt między robotnikami a korporacją, a także Smith, czyli czarna owca bogatej rodziny, walcząca o swoje dziedzictwo. Każda postać posiada odmienny gry, a nasze decyzje wpływają na jej oraz relacje z innymi.

W grze tworzymy dwie osobne talie – jedną do walki, a drugą do negocjacji. Każda talia wymaga innej strategii. Musimy dbać o kontakty z NPC-ami. Przyjaciele mogą pomóc w trudnych sytuacjach, podczas gdy wrogowie utrudniają postęp, nakładając negatywne efekty. Do tego wszystkiego dochodzą oczywiście proceduralnie generowane wydarzenia oraz losowe karty. Dzięki temu każda rozgrywka jest inna.

Źródło: Instant Gaming