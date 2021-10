Możliwe, że już wiemy, na jaką nazwę mogłaby przejść seria FIFA

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

W sieci natrafiono na kolejne poszlaki wskazujące na to, że rzeczywiście wydawca serii FIFA może szykować się do zmiany nazwy cyklu. Czy to na pewno dobry pomysł?

Artykuł jest bezpośrednio kontynuacją sprawy omawianej wcześniej w tym miejscu. W skrócie jeden z pracowników EA wypowiedział się niedawno na temat ewentualności, gdyby wydawcy skończyłyby się prawa do nazwy FIFA. Jaka opcja wchodzi ewentualnie w grę?

Jak informuje VGC, Electronic Arts zgłosiło do organizacji UK’s Intellectuall Property Office i European Union Intellecual Property Office nazwę „EA Sports FC”. To właśnie tę warto brać pod uwagę w kwestii możliwego „przechrzczenia” cyklu. Jak się Wam podoba? Według mnie taki ruch mógłby dość zaszkodzić marce gier piłkarskich od Elektroników.

Kłamstwem nie będzie to, jeśli powiem, że seria FIFA w świadomości graczy jest obecnie czymś już po prostu kultowym. Nagłe przemianowanie FIFY na tak niekojarzony przez ludzi tytuł mogłoby niekorzystnie wpłynąć na sprzedaż przyszłych produkcji. EA musiałoby zainwestować z tego powodu ogromne kwoty, aby ich klienci docelowi mieli świadomość, że ich ulubiona seria funkcjonuje pod inną nazwą. Cóż, trzeba jednak przyznać, że w przypadku PES-a przejście na eFootball dało radę.

A Wy jak sądzicie? Może to mieć negatywny wpływ na budowane latami IP?