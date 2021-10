Seria FIFA może zmienić nazwę w niedalekiej przyszłości

Wygląda na to, że nie tylko zmiana PES w eFootball namiesza nieco na rynku gier sportowych. EA Rozważa wprowadzenie zmian w nazewnictwie serii FIFA.

Mowa o całkowitej nazwie zmianie nazwy serii piłkarskich symulatorów EA. Choć to tylko plany, możliwe, że doczekają się realizacji w niedalekiej przyszłości. Na razie wydawca bada różne możliwości.

Wybiegając w przyszłość, badamy również pomysł zmiany nazwy naszych gier piłkarskich od EA Sports. Oznacza to, że sprawdzamy naszą umowę dotyczącą praw do nazwy z FIFA, która jest oddzielona od wszystkich innych naszych oficjalnych partnerstw i licencji w świecie piłki nożnej. – informuje Cam Weber z EA Sports

Póki co musimy poczekać, aż EA podejmie jakąkolwiek decyzję. Myślę, że jest trochę za wcześnie, aby gdybać na temat nowej nazwy. Umowa Electronic Arts z FIFA trwa od 2013 roku i potrwa do 31 grudnia 2022 roku. Oznacza to, że nowa nazwa mogłaby wejść w życie dopiero w 2023 roku. Możliwe jednak, że do żadnej zmiany nie dojdzie. Wszystko zależy od kolejnych decyzji Electronic Arts.

Zmiana nazwy flagowej serii gier piłkarskich EA Sports to bądź co bądź spore i ryzykowne przedsięwzięcie. Jakby nie patrzeć, jest to jednak marka budowana długimi latami.