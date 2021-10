Sprzedaż FIFA 22 doskonałym przykładem, że pewna epoka odchodzi do lamusa

FIFA 22 niedawno ukazała się na rynku, a my znamy wyniki sprzedaży wersji pudełkowych w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że z roku na rok fizyczne edycje serii sprzedają się coraz gorzej.

Nowo przedstawione wyniki sprzedaży dotyczą wyłącznie wersji pudełkowych. Tym samym nie udowadniają, że seria od EA Sports miałaby jakieś problemy, gdyż musimy czekać na zestawienie wersji cyfrowych.

FIFA radzi sobie coraz gorzej w wersjach pudełkowych

GfK, czyli brytyjska organizacja zajmująca się badaniem opinii publicznej, przekazała nowe dane dotyczące najchętniej kupowanych wersji fizycznych gier w Wielkiej Brytanii. Z nowych danych możemy wysnuć dość ciekawe wnioski.

FIFA 22 radzi sobie gorzej, niż FIFA 21 rok temu. A przynajmniej dotyczy to wydań na fizycznych nośnikach. FIFA 22 sprzedaje się o 35 proc. gorzej, niż FIFA 21. Ta zaś zaliczyła spadek aż o 42 proc. względem poprzedniczki. Kąśliwi gracze mogliby teraz pomyśleć, że „tak to jest, jak co roku wydaje się niemal tę samą grę”. Tylko że kompletnie nie o to chodzi. Nie znamy bowiem wyników sprzedaży cyfrowej, na które musimy jeszcze poczekać.

Jednak już teraz możemy uznać, że wydania fizyczne są po prostu wypierane przez wersje cyfrowe. W ubiegłym roku pierwszy raz w historii serii, FIFA 21 sprzedała się lepiej cyfrowo, niż pudełkowo. Sprzedaż elektroniczna poszybowała o 35 proc. w górę w przeciwieństwie do poprzedniej edycji. Najpewniej w tym roku wynik ten został przebity, a EA Sports i tak nie może mówić o braku zainteresowania.

FIFA 22 jest w końcu numerem jeden sprzedaży w Wielkiej Brytanii (wydania fizyczne) w ostatnim tygodniu. Nie dziwią drobne spadki, gdyż części serii wydawane na przełomie generacji sprzętu do grania zawsze je notują. Na drugim miejscu znajduje się Mario Kart 8: Deluxe, a za nim Sonic Colours Ultimate. To z pewnością dobry okres dla Nintendo.

41 proc. wszystkich egzemplarzy FIFA 22 sprzedało się na konsole PS4, 27 proc. na Xbox One, 23 proc. na PS5, 5 proc. na Nintendo Switch, a zaledwie 4 proc. na XSS i XSX.