Wszystko co wiemy o FIFA 22. Nowości nie brakuje

FIFA 22 ukaże się już 1 października, a my postanowiliśmy zebrać wszystkie informacje o grze. Jeśli jesteś fanem cyklu lub jeszcze nie miałeś kontaktu z serią, a chcesz się z nią zapoznać, koniecznie sprawdź ten artykuł.

Zapowiedź nowej odsłony serii FIFA jak co roku budzi sporo emocji wśród graczy. Dotyczy to zresztą nie tylko fanów gamingu, ale też osób, których jedynym kontaktem z wirtualną rozgrywką jest właśnie piłkarski cykl od Electronic Arts.

EA nie zwleka z udostępnianiem kolejnych informacji o grze i na długo przed premierą wiemy o niej już całkiem sporo. FIFA 22 wprowadzi do serii parę istotnych zmian, a także w pełni wkroczy na nową generację konsol. Oczywiście nie oznacza to, że posiadacze PS4, Xbox One i Nintendo Switch obejdą się smakiem.

Jeśli zrobiliście sobie przerwę od serii lub nie widzieliście jeszcze wszystkich materiałów wydawcy, w tym artykule znajdziecie wszystkie niezbędne informacje o grze. Zobaczcie jakie zmiany będą mieć miejsce w najnowszej produkcji „elektroników”.

Premiera FIFA 22 i platformy docelowe

Zacznijmy jednak od podstaw, czyli daty premiery. Nowa FIFA trafi w ręce graczy już 1 października bieżącego roku. Miejcie na uwadze, że data premiery gry może, ale nie musi ulec zmianie. Dodatkowo należy zaznaczyć, że tytuł ten pojawi się w tym samym czasie na każdej wiodącej platformie. Wersje gry nieco się od siebie różnią – wszystko zależy od sprzętu, na jakim gramy.

Jak podkreśla producent, najbardziej zaawansowana wersja gry to ta przygotowywana na PS5 oraz Xbox Series X i S. Wydanie to otrzyma wszystkie next-genowe nowości i zaoferuje najlepszą jakość oprawy. Dodatkowo gra wykorzysta funkcje konsol nowej generacji, czyli między innymi wibracje i adaptacyjne triggery pada od PS5.

FIFA 22 ukaże się też oczywiście na PlayStation 4, Xbox One oraz PC. Gra ma działać na wymienionych konsolach i komputerach osobistych bez problemu, ale zadebiutuje bez paru funkcji obecnych na PS5 i Xbox Series. Mowa o HyperMotion i Immersive Match Day (więcej na ich temat znajdziecie w dalszej części tekstu). Funkcje te absolutnie nie są jednak niezbędne, aby cieszyć się grą.

Jeśli zechcecie pograć w podróży, będziecie mogli to zrobić na Nintendo Switch. Gra ukaże się też na tym sprzęcie, ale nie zaoferuje zbyt wielu nowości z uwagi na małą moc sprzętu.

Tryby rozgrywki

Wybraliśmy już platformę, to teraz pora porozmawiać trochę o dostępnych w grze trybach zabawy. Electronic Arts rozwija wszystkie warianty rozgrywki od lat i najnowsza odsłona FIFA również będzie kontynuować tę tradycję.

Wprowadzony w FIFA 20 tryb VOLTA zawita również do dwudziestki dwójki. Gracze zejdą z wielkich stadionów i spotkają się z przeciwnikami na ulicznych boiskach. Stworzymy swoją postać, dostosujemy jej styl i w końcu spersonalizujemy swój własny skład.

Powraca też standardowy, ale równie emocjonujący tryb Kariery. Pokierujemy w nim wybranym przez siebie (lub stworzonym, ale o tym trochę później) zespołem, który zagra w – zależnie od preferencji – mniejszych i większych ligach z całego świata oraz zawalczy o najważniejsze puchary.

Nie mogło zabraknąć Wirtualnych Klubów. W tym trybie gracze nie kierują całym zespołem, a tylko jednym piłkarzem. Jeśli zechcecie doświadczyć bardziej kameralnej akcji, ten tryb przypadnie Wam do gustu. W FIFA 22 wprowadzono dodatkowo nowe możliwości personalizacji i usprawniono tryby gry społecznościowej. Czeka więc na Was świeże doświadczenie. Całość rozgrywa się online, więc współpraca między graczami jest tu kluczowym elementem.

A skoro już przy trybach online jesteśmy, przyszła pora na coś, co (w znacznej większości) fani serii FIFA lubią najbardziej. FUT 22 da Wam szansę pokierować własnym klubem i stanąć w szranki z innymi graczami w trakcie sieciowych rozgrywek. Kluczowym elementem całości jest budowanie składu i w FIFA 22 postawiono na to dodatkowy nacisk. Na graczy czeka nowy typ zawodników – Bohaterowie FUT. To zestaw najbardziej pamiętnych piłkarzy, którzy doczekali się wyróżnienia. Więcej szczegółów odnośnie Bohaterów poznamy bliżej premiery gry.

FIFA 22 a nowości w serii

Electronic Arts stale wzbogaca formułę swojego piłkarskiego symulatora i z roku na rok funduje fanom kolejne nowości. Nie inaczej jest tym razem i jeśli oczekiwaliście ciekawych zmian, takowe się pojawią.

Jeśli w trakcie gry w FIFA 21 patrzyliście ze zdziwieniem na nietypowe zachowanie bramkarzy, FIFA 22 znacznie je usprawni. System zachowania ostatniej linii obrony uległ gruntownej przebudowie. Bramkarze będą zachowywali się bardziej realistycznie i dodatkowo zadbano o odwzorowanie podejścia ich prawdziwych odpowiedników.

Po licznych prośbach graczy, zmianie uległa też fizyka piłki. Electronic Arts postanowiło dostosować to, jak będzie ona sunąć po boisku oraz jak zareaguje na zetknięcie z zawodnikami. To szalenie ważny element rozgrywki i nie dziwię się, że EA postanowiło go ulepszyć.

Wprowadzone zostały również nowe taktyki ofensywne i mechanika zrywania się do biegu. Obie te opcje ucieszą miłośników planowania akcji i pozwolą Wam na więcej kreatywności przy bardziej wymagających starciach na boiskach. Strategiczne podejście jest mimo wszystko bardzo istotne.

Przygotowano nawet coś dla fanów trybu kariery. Po latach oczekiwania, gracze wreszcie będą mogli stworzyć i spersonalizować swój własny klub piłkarski. Jeśli chcecie maksymalnie wczuć się w kierowanie swoim zespołem, teraz będzie to możliwe.

Boiska „żywe” jak nigdy wcześniej

Nowością zasługująca na bardziej szczegółowe omówienie jest zdecydowanie HyperMotion. EA postanowiło zmienić to, jak patrzymy na wirtualne boiska i wprowadzi do gry sporo zmian, które wpłyną na zachowanie piłkarzy i całych zespołów.

Technologia HyperMotion ma być widoczna praktycznie na każdym kroku. Zawodnicy będą zachowywać się bardziej realistycznie, a przy tym lepiej zareagują na ruchy graczy. Dotyczy to zarówno ataku, jak i obrony. Sterowane przez sztuczną inteligencję zespoły sprawią wrażenie bardziej „żywych”.

Nowości zauważymy również skupiając się na jednej, konkretnej akcji. HyperMotion ma wpłynąć na animacje w trakcie kontrolowania piłki oraz przy innych kontaktach. Tyczy się to zarówno walki o piłkę na ziemi, jak i w powietrzu. Co więcej, poszczególne akcje także mają wyglądać bardziej realistycznie.

Piłka nożna to jednak nie tylko sportowe akcje, ale też emocje towarzyszące piłkarzom. Zawodnicy będą sprawiać wrażenie bardziej ludzkich, a to za sprawą zwiększenia liczby animacji. Piłkarze mają ze sobą rozmawiać, wykonywać gesty dłońmi i dzielić się instrukcjami. To miła nowość, która zdecydowanie wpłynie na immersję.

HyperMotion zagwarantuje więc bardziej realistyczne oddanie prawdziwych boisk na naszych ekranach. To zdecydowanie jedna z najprzyjemniejszych nowości w FIFA 22 i jestem bardzo ciekaw, jak wypadnie w praktyce.

Zamówienia przedpremierowe i bonusy

EA przyzwyczaiło nas, że gry FIFA ukazują się w różnych wersjach. Te najistotniejsze to wydanie standardowe oraz Ultimate. Różnią się one od siebie cyfrowymi dodatkami i wersja Ultimate jest tą zdecydowanie bogatszą. Dodatki te nie są jednak koniecznie, aby w pełni cieszyć się zakupem. Niemniej jeśli chcecie nieco ulepszyć swoją drużynę, warto się nimi zainteresować.

Wersję standardową i Ultimate łączy fakt, że zamawiając grę przedpremierowo otrzymamy parę prezentów od Electronic Arts. Przydadzą się one w trakcie rozgrywki online i pozwolą Wam szybciej wystartować w sieciowych meczach. Zawartość każdego z wydań znajdziecie poniżej.

Wersja standardowa w przypadku zamówienia przedpremierowego oferuje następujące dodatki:

Piłkarz „Obiecujące transfery”

Kylian Mbappé na wypożyczeniu

Ambasador FUT na wypożyczeniu do wyboru

Miejscowy talent w trybie kariery

Wersja Ultimate w przypadku zamówienia przedpremierowego zagwarantuje nam:

Oferta ograniczona czasowo – od 1 grudnia będzie można odebrać piłkarza w wersji „Bohaterowie FUT!”

Piłkarz „Obiecujące transfery”

Dostęp do gry na 4 dni przed jej premierą

4600 FIFA Points

Piłkarz z pierwszej drużyny tygodnia

Kylian Mbappé na wypożyczeniu

Ambasador FUT na wypożyczeniu do wyboru

Miejscowy talent w trybie kariery

Oczywiście to jeszcze nie wszystkie wieści o FIFA 22. Electronic Arts ma sporo do pokazania i jeśli chcecie być na bieżąco, śledźcie nasz dział z newsami.

