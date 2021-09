W sieci pojawiło się porównanie FIFA 22 na PS5, XSX i XSS. Niestety, wersja na tę ostatnią wydaje się znacznie odstawać od innych. Chodzi oczywiście o jakość grafiki.

Premiera nowej części bodaj najbardziej znanej serii gier o piłce nożnej nastąpić ma już niedługo, bo 1 października. EA postanowiło z tej okazji nieco przybliżyć fanom oczekiwaną produkcję w postaci wersji early access. W internecie znajdziemy raczej pozytywne opinie na temat samego gameplayu.

FIFA 22 na XSS wygląda koszmarnie

Problem jednak pojawia się, gdy mówimy o jakości samej grafiki. Wersje na PlayStation 5 czy Xbox Series X wyglądają mniej więcej tak, jak można oczekiwać od nowej generacji. Mimo to ciężko tu mówić o graficznej rewolucji. Gracze niestety dostrzegają olbrzymią różnicę w wersji na Xbox Series S. Jest to, rzecz jasna, naturalne – to w końcu „mniejszy” brat next gen’a. Tylko że do tej pory pojawiło się na nim wiele gier, które faktycznie wyglądają świetnie.

FIFA 22 taka absolutnie nie jest. Na pierwszy rzut oka widoczny jest problem ze skalowaniem rozdzielczości. Rzekomo jest to 1080p/ 1440p, choć część internautów zauważa, że wygląda raczej jak podkręcone 720p.

(Rozdzielczość – dop. red.) nie ma znaczenia, skalowanie w Serii S jest przerażające, postrzępione krawędzie, to wygląda jak <720p przeskalowane do 1080p / 1440p. Nie jestem pewien czy to mój monitor, ale obraz jest również bardzo rozmazany, gdy ruch odbywa się z dużą prędkością, jest straszny do grania i rani moje oczy. Nie mam żadnych problemów w innych grach na Series S lub PC, nawet wersja Xbox One FIFA 22 wygląda lepiej. joeH-87 na forum EA

Na filmiku autorstwa ElAnalistaDeBits różnice widać gołym okiem. Gracze nie rozumieją decyzji EA o takim „downgradzie” wersji na XSS. Rozdzielczość faktycznie kuleje, zawodnicy przypominają co najmniej poprzednią generację, a ich ruch okraszony jest bardzo dziwnym rozmyciem. Warto pamiętać, że płynność w menu zablokowano do 30fps (60 w wersji na PS5 i XSX).