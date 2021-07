Twarz okładki FIFA 22 sporym zaskoczeniem. Znamy datę pokazu trailera

EA Sports oficjalnie potwierdziło, że na okładkach FIFA 22 pojawi się Kylian Mbappé. Oprócz tego zapowiedziano, kiedy pojawi się pierwszy trailer. Lepiej zarezerwujcie czas na niedzielę.

Bez wątpienia wybór Kyliana na twarz nowej odsłony FIFA-y może być kontrowersyjny. Dla niewtajemniczonych zawodnikowi podczas Euro 2020 nie udało się strzelić karnego, co przyczyniło się do przegranej Francji w finale. W sieci nie brakuje komentarzy, dzięki którym Mbappé stał się kozłem ofiarnym całej sytuacji. Mimo to, mamy do czynienia z bardzo utalentowanym piłkarzem, dlatego nie dziwi mnie fakt wyboru akurat jego.

Warto też wspomnieć, że już niebawem mamy zobaczyć nareszcie trailer FIFA 22. Jego transmisja odbędzie się na YouTube już w niedzielę, 11 lipca o godzinie 17:30. Polecam ustawić przypomnienie, aby nie zapomnieć o tym wydarzeniu. Zachęcamy do oglądania wspólnie z nami przy pomocy poniższego okienka:

Być może już za 2 dni dowiemy się na temat premiery produkcji i szczegółów dotyczących nowości. Przypomnijmy, że niedawno do sieci trafił przeciek i w przypadku jego potwierdzenia do gry zawita naprawdę sporo w mojej opinii pozytywnych urozmaiceń.

Czy Waszym zdaniem Kylian Mbappé zasłużył swoimi dokonaniami, aby pojawić się na pudełkach kolejnej części FIFA-y? Może macie jakieś lepsze typy piłkarza, który lepiej by się nadawał? Dajcie znać w komentarzach, ponieważ z chęcią dowiemy się Waszego zdania na ten temat.

[Źródło: Profil EA SPORTS FIFA Polska na Facebooku]