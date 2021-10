Rekordowa premiera FIFA 22. EA Sports dziękuje graczom

EA Sports na swoim oficjalnym blogu dziękuje fanom marki FIFA. Najnowsza FIFA 22 znalazła już ponad 9 milionów graczy. Oznacza to, że popularność serii gier piłkarskich nie maleje.

Cyklowi FIFA można sporo zarzucić. Niektórzy twierdzą, że to odgrzewany kotlet, że nie ma tam miejsca na innowacje, a jednak… FIFA 22 od premiery bije rekordy.

FIFA 22 z rekordową premierą

Najnowsza część cenionej serii gier sportowych została pozytywnie przyjęta przez krytyków. Oceny są w większości pozytywne, a średnia w serwisie Metacritic wynosi obecnie 78/100. Wielu graczy nie jest tak entuzjastycznie do gry nastawionych – wystawiają jej negatywne opinie twierdząc, że to wciąż ta sama gra, która w niezmienionej formie wychodzi od lat.

I, mimo że coś w tej kwestii może być na rzeczy, fani marki i tak nie zawodzą. EA Sports w oficjalnym poście na swoim blogu dziękuje nabywcom produkcji za ich przywiązanie do marki.

To było ekscytujące kilka tygodni dla EA Sports, ponieważ oficjalnie wydaliśmy grę FIFA 22. Jesteśmy bardzo dumni z tegorocznej produkcji i uwielbiamy patrzeć, jak gracze z całego świata ekscytują się rozgrywką. EA w poście na blogu

Firma podzieliła się statystykami. Choć nie znamy dokładnej liczby sprzedanych kopii, wiemy, że od czasu premiery (czyli od 1 października bieżącego roku) w grze bawi się już ponad 9 mln graczy. Powstało 7,6 mln drużyn Ultimate Team. Do tej pory rozegrano ponad 460 mln meczów. Nie ma co – to dość imponujące liczby, szczególnie że od premiery nie minęło wcale wiele czasu.

EA Sports podkreśla, że ma „jasną wizję przyszłości piłki nożnej”, dzięki czemu chcą w dalszym ciągu prezentować graczom „najlepsze doświadczenia” za pomocą serii FIFA.