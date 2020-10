FIFA 21 – poważny błąd ułatwia strzelanie bramek

FIFA 21 posiada pewien bardzo poważny błąd, który może psuć wrażenia z rozgrywki. Niedociągnięcie twórców umożliwia oszukanie mechanik gry.

Premiera nowej FIFY wzbudziła w graczach wiele różnych emocji. Choć nie jest to produkt idealny, to fani serii będą z pewnością czuli się jak w domu. Niestety, jeden aspekt gry nie spodoba się nawet najbardziej oddanym miłośnikom cyklu.

Youtuber Wrzzer odkrył pewien błąd, który może całkowicie zepsuć wrażenia z gry. Pozwala on na bezproblemowe strzelenie bramki z zrzutu rożnego, co w normalnych warunkach byłoby bardzo, ale to bardzo trudne do wykonania.

Aby wykorzystać niedociągnięcie musimy użyć do realizacji „rożnego” piłkarza z wysokim współczynnikiem punktów za podkręcanie piłki. Następnie wystarczy odpowiednio wycelować i wykonać akcję. Strzelenie gola jest niemal gwarantowane.

Choć można to traktować jako ciekawostkę, to wielu graczy trybu Ultimate Team nie będzie zachwyconych wykorzystaniem błędu. Jest to wszak swoiste oszustwo.

Teoretycznie można stwierdzić, że wykorzystanie błędu to po prostu kwestia dobrej znajomości mechanik gry. Warto pamiętać jednak, że wielu twórców, chociażby Valve, banuje swoich graczy za uporczywe korzystanie z bugów ułatwiających zwycięstwo.

Oby EA szybko zabrało się za łatanie niedociągnięcia. Gracze niezaznajomieni z tą „taktyką” mogą być niemile zaskoczeni, kiedy przegrają mecz w decydującym momencie przez wyjątkowo szczęśliwy rzut rożny.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.