Nowy materiał z Farming Simulator 22 prezentuje zwierzaczki na farmie

Od debiutu Farming Simulator 22 dzieli nas zaledwie miesiąc. Twórcy przypominają o tym fakcie, pokazując świeży materiał z gry.

Premiera Farming Simulator 22 odbędzie się 22 listopada. Wtedy produkcja GIANTS Software trafi na PC, PS4, PS5, Xboksa One, Xboksa Series X/S i Switcha. Później tytuł wyląduje też na Google Stadia. Niedawno twórcy zaprezentowali świeże wideo z nowego FS.

Filmik demonstruje bogactwo fauny na farmie. Bohaterami nagrania są owce, konie, pies, drób, świnki, a nawet pszczoły, a oprócz tego możemy podziwiać zwierzynę leśną. Pokazowi zwierzaków towarzyszy klimatyczna muzyka w tle.

Najnowsza odsłona Farming Simulator ma przede wszystkim wprowadzić do serii szereg ulepszeń graficznych. Będą to między innymi wsparcie dla DirectX 12, okluzja obiektów i zmodernizowane techniki renderowania. Pojawi się opcja strumieniowania tekstur, która pozwala na odraczanie ładowania tekstur wyższej jakości. Ma to wpłynąć na wydajność grania na słabszych komputerach.

Zmiany dotkną także warstwy gameplayowej. W tytule znajdziemy takie nowości jak rozbudowany system produkcji czy chociażby możliwość ręcznej zmiany biegów w maszynach. A oprócz tego od pewnego czasu wiemy, że GIANTS Software łączy społeczność, oferując rozgrywkę międzyplatformową. Natomiast więcej na temat Farming Simulator 22 przeczytacie pod tym adresem.