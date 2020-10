Premiery kolejnych gier przełożone. Far Cry 6 i Rainbow Six Quarantine nie ukażą się w terminie

Far Cry 6 pierwotnie miał wyjść 18 lutego, zaś Rainbow Six Quarantine do końca 31 marca 2021 roku.

Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że Cyberpunk 2077, nie zadebiutuje w listopadzie, a dopiero 10 grudnia. Niestety podobna sytuacja ma miejsce z potencjalnym hitami od Ubisoftu.

Zarówno Far Cry 6, jak i Rainbow Six Quarantine, wyjdą w okresie od 1 kwietnia do 31 marca 2022 roku. Dokładna data premiery nie została więc sprecyzowana. Na decyzję miały wpływ problemy związane z procesem produkcji, oraz kłopoty wynikające z pracy zdalnej.

Pozostaje czekać na bardziej szczegółowe informacje, odnośnie terminu, gdy tytuły będę mogły trafić na rynek. Daleki Krzyk 6 tym razem zabierze nas do tropikalnej Yary, gdzie naszym celem będzie powstrzymanie bestialskiego dyktatora Antona Castillo i jego syna. Drugą z produkcji jest kooperacyjną grą akcji, w której wcielimy się w jednego z trójki żołnierzy, by powstrzymać morderczego pasożyta.

Obie pozycje wyjdą na konsole XVIII i IX generacji (PS4, PS5, XONE, XSX) oraz na komputery klasy PC.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.