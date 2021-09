Nowy materiał z Far Cry 6 pokazuje, że nawet kogut może dołączyć do rewolucji

Ubisoft podzieliło się nowym zwiastunem Far Cry 6. Materiał skupia się na postaci pewnego koguta, który postanawia wkurzyć żołnierzy głównego antagonisty, czyli niesławnego Antona Castillo.

Chicharrón, bo tak nazywa się główny bohater materiału, to ptak, który znalazł się w złym miejscu i w jeszcze gorszym czasie. Zaciągnięcie go na walki kogutów zapoczątkowało całkowicie absurdalny ciąg wydarzeń. Ostatecznie doprowadził on go na pierwszą linię rewolucji na wyspie Yara. Poniższe wideo bardzo dobitnie podkreśla też to, jak Ubisoft podchodzi do atmosfery w najnowszej odsłonie Far Cry.

Poza świetnym i zabawnym materiałem z Chicharrónem, na zwiastunie widzimy też parę ujęć prosto z gry. Niestety, nie ma ich zbyt wielu. Jeśli chcecie lepiej przyjrzeć się rozgrywce Far Cry 6, odsyłam Was do tego artykułu. Znajdziecie w nim omówienie gameplay’u, które Ubisoft sprezentowało graczom. A jeśli mało Wam informacji o grze lub ciężko jest Wam się odnaleźć w natłoku materiałów marketingowych, polecam zapoznać się z naszą zapowiedzią nowej produkcji Ubisoftu.

W szóste Far Cry zagramy już 7 października. Tytuł ten ukaże się na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X oraz S.