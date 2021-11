Znamy datę premiery pierwszego DLC do Far Cry 6! Vaas powróci dosłownie na dniach

Pierwszy z trzech fabularnych dodatków do Far Cry 6 zadebiutuje w przyszłym tygodniu. Wcielcie się w Vaasa i poznajcie szerzej jego historię.

Zgodnie ze wczorajszą zapowiedzią Michaela Mando, odtwórcy Vaasa w serii Far Cry, dziś świat obiegły nowe wieści w sprawie dodatku Vaas Insanity. Ten zadebiutuje już 16 listopada, czyli we wtorek nadchodzącego tygodnia. DLC wchodzi w skład przepustki sezonowej, dlatego jego nabywcy nie będą musieli poświęcić dodatkowych funduszy, aby go otrzymać.

On wrócił! Vaas Insanity DLC dostępne będzie na całym świecie 16 listopada jako część Far Cry 6. – pisze Michael Mando na Twitterze

He’s back! #VaasInsanity DLC available worldwide Nov 16 as part of #FarCry6 Tag your ride or die ☠️ pic.twitter.com/BXwVc8Ukcl — Michael Mando (@MandoMichael) November 10, 2021

Po raz pierwszy w historii serii „Far Cry” wcielisz się w złoczyńcę. Będziesz kierować poczynaniami wielkich legend: Vaasa Montenegro, Pagana Mina i Josepha Seeda, których zagrają aktorzy z oryginału. W trzech epizodach DLC zanurzysz się w pokręcone umysły tych słynnych łotrów, poznasz ich historię, zmierzysz się z ich demonami wewnętrznymi i spotkasz znajome twarze. To wszystko w nowym rodzaju rozgrywki „Far Cry”, w którym będziesz ginąć… i próbować od nowa. Czy zdołasz uciec z umysłu łotra? – czytamy na stronie Ubisoftu

Na ten moment nieznane są inne szczegóły dotyczące zbliżającego się dodatku, takie jak np. jego długość. Warto jednak mieć na uwadze, że dwa kolejne skupiające się wokół Pagana Mina i Josepha Seeda zaplanowane są odpowiednio na styczeń i marzec 2022 roku.

Ciekawym ruchem marketingowym jest właśnie wypuszczenie jako pierwszego DLC tego z Vaasem. W końcu to ulubieniec wielu fanów spośród wszystkich antagonistów cyklu. Zastanawiam się, czy nie byłoby lepiej zostawić go jako wisienkę na torcie, aczkolwiek z drugiej strony może warto kuć żelazo, póki gorące? Wierzę, że osoby zarządzające marketingiem w Ubisofcie jednak wiedzą, co robią.