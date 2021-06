Pies, krokodyl i puma to nie wszystko. Far Cry 6 zapewni wielu towarzyszy

Twórca Far Cry 6 podzielili się garścią nowych informacji na temat zbliżającej się gry. Poinformowali między innymi o tym, że nie tylko zwierzęta będą pełniły ważną rolę kompanów podczas rozgrywki.

W popularnym serwisie Reddit reżyser Far Cry 6 wziął udział w akcji Ask Me Everything, gdzie odpowiedział na wiele pytań fanów. Między innymi gracze zapytali go o rolę zwierząt w grze. Jak się okazuje, będzie ona naprawdę duża. Tak zwani „Amigo” niejednokrotnie pomogą nam podczas przygód w „szóstce”. Według niego będziemy mieli do czynienia z wieloma różnymi gatunkami, dlatego nie ograniczymy się tylko do pokazanego wcześniej psa, krokodyla lub pumy. Jak się okazuje, nie będą to nasi jedyni sprzymierzeńcy.

Ważnym aspektem w naszej grze są zwierzęta zwane „Amigos”, ale to nie znaczy, że zawsze będziesz walczył sam. (…) Yara jest pełna podobnie myślących ludzi, którzy chcą podjąć walkę z Castillo i obalić reżim! – powiedział Benjamin Hall, reżyser nowej części Far Cry podczas Reddit AMA

Szczerze mówiąc, pomoc NPC była po prostu do przewidzenia. Cieszy natomiast fakt różnorodności zwierząt w grze. Jestem ciekaw, czy twórcy przewidzieli możliwość dostosowywania ich wyglądu. Taka funkcjonalność bardzo spodobała mi się w Monster Hunter Rise. Zapewne część pupili otrzymamy w DLC, co potwierdziło się już w przypadku wspomnianej wcześniej pumy. Szczerze mówiąc, jeżeli nie będą one drastycznie zmieniały gameplayu, to nie widzę w tym nic złego.