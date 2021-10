Blisko 13 lat po premierze Far Cry 2 potwierdzono fanowską teorię

Seria Far Cry za niedługo wzbogaci się o kolejną część. Fabuła tego cyklu przyciągnęła do siebie niejednego gracza. Nie powinno nikogo dziwić, że w związku z tak rozbudowanym światem powstało wiele fanowskich teorii. Jedna z nich okazała się prawdą.

W materiale zagranicznego IGN-u poświęconemu antagonistom świata Far Cry można dowiedzieć się kilku ważnych rzeczy. Fanów najstarszych części tego cyklu powinna ucieszyć wieść, że po tych prawie 13 latach od premiery „dwójki” potwierdzono, że Jack Carver i Jackal to jedna i ta sama osoba.

Jack Carver w oryginalnym Far Cry był typem cwaniaka, przemytnika, handlarza bronią. Pomysł był taki, że [Jackal] to po prostu on, 10 lat później lub coś w tym stylu, po tym, jak zobaczył cokolwiek, co widział na tej wyspie [podczas wydarzeń z Far Cry]. Może to było spowodowane narkotykami, może to zespół stresu pourazowego, a może to jest prawdziwe. Ale chodzi o to, że dekadę później, podniósł poziom swojej przemytniczej gry i wplątał się w ten konflikt.

– powiedział Clint Hocking, dyrektor kreatywny Far Cry 2 podczas rozmowy z zagranicznym IGN-em