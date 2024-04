Gracze z PS5 czekają w kolejkach. Posiadacze Xbox i PC mają lepiej

Jeśli zapragnęliście zagrać w Fallout: New Vegas, to mam złą wiadomość – ustawcie się w kolejce. Gracze PS5 narzekają na problemy z długim czasem oczekiwania.

Problem ten dotyczy wyłącznie graczy, którzy korzystają z PS5 i PS4. Posiadacze Xbox i PC go nie mają, bo mają “normalne” wersje gry, w tym wypadku natywnie działające na ich urządzeniach. Niestety, PlayStation dysponuje najgorszym “portem”.

Fallout: New Vegas szczuje graczy PS5 kolejkami

Po gigantycznym sukcesie serialu Amazona, zainteresowanie wokół marki Fallout znacznie wzrosło. Gracze rzucają się na czwartą część, a nawet tragicznie przyjęte w swoim czasie (dziś bardzo dobre!) Fallout 76 ma spore grono odbiorców. Niektórzy wybierają jednak starsze odsłony, jak choćby New Vegas. To w końcu ta część uznawana za najlepszą, a do tego taką, do której może nas zabrać drugi sezon serialu.

Gracze na Xbox i PC po prostu kupują grę i ją odpalają. Proste. W przypadku posiadaczy PS4 i PS5 nie jest niestety tak łatwo i przyjemnie. Ich konsole nie oferują wstecznej kompatybilności, więc jedyny sposób na zagranie w hit z PS3 jest skorzystanie z opcji streamingu zawartej w PS Plusie. Streaming ma jednak swoje ograniczenia, a zainteresowanie jest tak duże, że trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Jeden z użytkowników PS Plus na Reddicie donosi o potrzebie czekania w kolejkach, aby w ogóle móc uruchomić New Vegas. Z jego screena wynika, że kolejki nie są długie, a średni czas oczekiwania w jego przypadku to około 2-3 minut. Niewiele, ale pamiętajmy, że nawet drobny problem z połączeniem może skutkować zerwaniem streamingu i koniecznością ponownego czekania w kolejkach.

“Streaming gier to żart” – denerwują się w komentarzach gracze. Nic dziwnego, skoro tak naprawdę poszkodowani całą sytuacją są właśnie ci, którzy dysponują PlayStation. Reszta odbiorców cieszy się New Vegas bez ograniczeń. Sytuacja dotyczy również trzeciej części serii. Kolejnym problemem jest sama wydajność – wersje tych gier na PS3 dały się poznać jako najgorsze porty, których gracze notorycznie narzekali (i narzekają nadal) na problemy ze stabilnością i wydajnością.

Źródło: Reddit