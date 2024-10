Jak powinno się robić mody do gier? Nie ma na to jednej optymalnej recepty, ale dobrym przykładem jest bez wątpienia Fallout London. Twórcy tego ambitnego projektu poinformowali, że ich dzieło pobrano już niemal milion razy. Co więcej, opublikowali również spory patch z masą poprawek.

Świetny wynik Fallout London i nowy patch

Jak podają twórcy moda Fallout London, ich produkcji brakuje już naprawdę niewiele do przekroczenia granicy 1 miliona pobrań. To niesamowity wynik zwłaszcza, że mowa o naprawdę potężnej produkcji. Fanowski projekt nie ogranicza się do drobnych czy kosmetycznych zmian. To pełnoprawne dzieło, które zapewnia nam zupełnie nową historię z wieloma wyborami w nowym otoczeniu. Oto bowiem Fallout 4 zyskuje nowe, londyńskie oblicze.

Jeżeli jeszcze go nie pobraliście, to pora się za to zabrać. Tym bardziej że opublikowany został nowy patch 1.02, który wprowadza — dosłownie — tysiące mniejszych i większych poprawek do gry.

Swoją drogą, nazywanie Fallout: London modem to swego rodzaju niedopowiedzenie. Projekt jest na tyle ambitny, że zapewnia nam nie tylko ogromną zupełnie nową lokację, ale i mnóstwo questów. Wykonanie głównej linii fabularnej zajmie nam ponad 20 godzin. Jeżeli zechcemy “wymaksować” grę, to licznik wskaże ponad 90 godzin rozgrywki. Co istotne, gra jest dostępna za darmo – pobierzecie ją z gog.com.

