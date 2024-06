Nie słabnie popularność marki Fallout, która po premierze serialu na Amazon Prime Video wystrzeliła, gromadząc rzesze starych jak i nowych fanów. Przypływ miłośników gier jest bardzo widoczny choćby w przypadku gry Fallout 76. MMO miało wiele problemów, jednak teraz może tylko świętować kolejne sukcesy. Ostatnio liczba graczy przekroczyła okazały próg 20 milionów, a to i tak pewnie nie koniec.

20 milionów graczy w Fallout 76

W kwietniu świat serii Fallout stanął na głowie. Na skutek premiery serialu od Amazon Prime Video, gracze masowo rzucili się do w sumie niewielu gier wideo w popularnym uniwersum. Na masową skalę zaczęło się ogrywanie kultowych części sprzed lat, a także nieco nowszej czwartej odsłony gry. Ta otrzymała nawet specjalną aktualizację, choć deweloperom coś ewidentnie nie wyszło. Spory wzrost zanotował też Fallout 76, czyli MMORPG, które nadal jest żywą produkcją, pełną nowości i, co najważniejsze, naprawdę wielu graczy.

Ostatnio w sieci pojawiła się informacja o liczbie graczy aktywnie przemierzających sieciowe pustkowia Virginii. Okazuje się, że 76 przekroczył aż 20 milionów graczy — informuje Variety podając, że liczba ta jest aktualna na stan z 29 maja 2024 roku. To oznacza, że tytuł zyskał drugą młodość i cały czas poszerza bazę fanów. Jest naprawdę dobrze!

Taki stan rzeczy cieszy, bo gra jest w ewidentnie świetnej formie. Jeszcze w tym miesiącu zostanie opublikowana nowa aktualizacja, dodająca do gry sporo zawartości. To zupełnie inny obraz produkcji, niż krótko po jej premierze. Nie było wówczas NPC, zbyt wiele do roboty, ani też graczy…

