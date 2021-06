Fallout 4 za jakiś czas otrzyma wielki dodatek od fanów. Fallout London ma poprowadzić graczy na zupełnie nowy obszar z masą zawartości.

Czwarty Fallout to wyjątkowy przypadek. Według wielu graczy jest to najgorsza odsłona serii, ale niektórym udało się wycisnąć z niej sporo frajdy. Czegokolwiek by o tym tworze nie mówić, żyje on sobie do dziś i ciągle otrzymuje nowe mody.

Właśnie zapowiedziano kolejną, rozbudowaną paczkę zawartości. Grupa FALON tworzy Fallout: London, które określają mianem „moda o wielkości DLC”. Jeśli spojrzymy na zwiastun projektu, łatwo dojść do wniosku, że nie są to puste słowa. Postapokaliptyczny Londyn wygląda na bardzo złożony. Zobaczcie sami.

Mod zmienia Fallout 4 właściwie nie do poznania. Sama mapa ma być wielkości tej z bazowego F4. Pojawią się też nowe zadania, postacie, potwory i ekwipunek. Oczywiście nie zabraknie nieznanych wcześniej frakcji.

Fallout: London jest gigantyczne i nic dziwnego, że nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery. Pracy jest bez wątpienia sporo i wątpię, abyśmy mogli sprawdzić paczkę zawartości jeszcze w tym roku. Niemniej warto czekać na kolejne wieści od twórców. Jeśli chcecie śledzić ich postępy, odwiedźcie stronę projektu. Dodatkowo, jeśli posiadacie odpowiednie umiejętności, możecie wesprzeć moderów przy pracy. Z pewnością przyda się każda para rąk do pomocy.