Najnowsza aktualizacja do gry Fallout 4 miała wprowadzić tytuł do ery współczesnej generacji. Pomysł ten jednak niezbyt się udał, a łatka w zasadzie popsuła produkcję w wielu aspektach. Jednym z najbardziej dotkliwych okazał się ten, który zablokował dostęp do obsługi modów. Gracze wzięli jednak sprawy w swoje ręce i stworzyli specjalny mod. Ten kasuje najnowszą aktualizację i pozwala wrócić do rozgrywki sprzed “oficjalnej łatki”.