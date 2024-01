Epic Games Store nie zwalnia tempa. Nowe gry za darmo was zaskoczą

W okresie świątecznym na Epic Games Store można było zgarnąć sporo ciekawych produkcji. Gry za darmo z okazji Bożego Narodzenia były często zaskakująco dobre, ale to jeszcze nie koniec. Konkurencyjna do Steam platforma nadal ma mieć kilka asów w rękawie. Już wkrótce powinniśmy otrzymać kilka nowych produkcji, które z pewnością przypadną wam do gustu.

Gry za darmo w Epic Games Store

„Czy odebraliście już darmówkę na Epicu?” – tak z pewnością brzmiał niejeden dialog wśród grup znajomych graczy podczas końcówki minionego roku. Epic Games Store mocno nas rozpieszczał, oferując masę ciekawych produkcji do odebrania zupełnie za darmo. Niejedna osoba z nas na pewno mocno wzbogaciła swoją bibliotekę. Okazji było sporo, a odebrać można było naprawdę ciekawe gry za darmo — choćby Saint’s Row czy Ghostrunner. No dobra, ale czy na tym już koniec?

Absolutnie nie. Okazuje się, że na dniach mamy otrzymać kolejne gry. Tak przynajmniej sugeruje pewien przeciek, który pojawił się na portalu X (dawniej Twitter). Według użytkownika o pseudonimie HYPEX już od 1 stycznia miała rozpocząć się kolejna tura rozdawania gier każdego dnia. Łącznie mowa o aż 4 tytułach, z których jeden jest niedocenioną perełką. Oto gry:

Escape Academy (od 01.01)

20 Minutes Till Dawn (od 02.01)

A Plague Tale: Innocence (od 03.01)

Marvel’s Guardians of the Galaxy (04.01-11.01)

Wszystko wskazuje na to, że powyższa lista jest prawdziwa. Już od wczoraj do odebrania jest pierwszy tytuł, czyli Escape Academy. Aby przypisać grę do biblioteki, musicie wejść na stronę Epic Games Store. Czas do dzisiaj do godziny 17:00.

A co z tą perełką? Chodzi oczywiście o growych Strażników Galaktyki. Tytuł przeszedł bez większego echa, a szkoda. To naprawdę przyzwoita produkcja ze świetnymi dialogami i naprawdę dobrą ścieżką dźwiękową. Bezwzględnie warto!