Nowa gra za darmo w Epic Games Store! Tym razem polski hit

Od dziś do pobrania całkowicie za darmo na Epic Games Store jest polska gra Ghostrunner. To produkcja od 505 Games i One Morę Level wydana w 2020 roku.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać grę? Wystarczy zalogować się na swoje konto w EGS i dodać Ghostrunner do biblioteki. To wszystko!

Uwaga! Grę można pobierać tylko przez 24h czyli do jutra do godziny 17:00.

Zwiastun gry Ghostrunner:

Dla przypomnienia warto dodać, że od wczoraj dostępne było Saints Row z 2022 roku.