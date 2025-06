Nowa darmówka już dostępna w Epic Games Store

Dziś – 12 czerwca – w internetowym sklepie Epic Games Store udostępniono kolejną grę, którą każdy zainteresowany może odbierać całkowicie za darmo. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, platforma postanowiła w tym tygodniu rozdać Two Point Hospital. To strategia ekonomiczna, jak również pierwsza odsłona kultowej serii zespołu Two Point Studios. Poniżej wszystkie najważniejsze szczegóły!

Kolejna gra za darmo w Epic Games Store do odebrania

Two Point Hospital przenosi nas do fikcyjnego miasteczka Two Point County, gdzie wcielamy się zarządcę tytułowego szpitala. Naszym zadaniem jest zaprojektowanie, zbudowanie i skuteczne prowadzenie własnej placówki medycznej. Gra oferuje naprawdę sporo możliwości. Zaczynamy tutaj od budowy oddziałów, korytarzy czy też poczekalni. Następnie możemy zająć się zatrudnianiem personelu i szkoleniem lekarzy, a do tego zajmujemy się nawet bardziej nietypowymi (i czasem też absurdalnymi) przypadłościami.

Tytuł znany jest przede wszystkim z charakterystycznego humoru, lekko absurdalnych chorób i wciągających na długie godziny mechanik rozgrywki. Szpital możemy oczywiście rozbudowywać, otwierać kolejne skrzydła oraz rozwijać całą naszą infrastrukturę, aby nadążać nad potrzebami naszych pacjentów. Produkcja jest dostępna do odebrania za darmo na komputerach osobistych w sklepie Epic Games Store. Wystarczy zalogować się na swoje konto i przypisać grę do biblioteki. Po dodaniu zostaje ona w niej na zawsze.

Na odebranie za darmo Two Point Hospital macie czas do 19 czerwca do 17:00.

Źródło: Epic Games Store