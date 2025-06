Ostatnia szansa na megahit za darmo. Dziś nowa oferta na Epicu

Jeśli jeszcze nie odebrałeś Deathloop, to masz na to ostatnie chwile. Do godziny 17:00 Epic Games rozdaje hit Arkane Studios zupełnie za darmo, a to naprawdę nie byle co. W końcu mowa o jednej z najlepiej ocenianych gier ostatnich lat, której cena na Steamie wciąż wynosi 249 zł. A tu? Klik i twoje.

Ostatnia szansa na gry za darmo na Epicu

Deathloop to intensywna gra akcji z pętlą czasu, zabójczymi celami i klimatyczną wyspą pełną szaleńców. Gra debiutowała najpierw na PS5 i PC, potem trafiła też na Xboxa, a dziś jest dostępna na PC całkowicie za darmo. Co ważne, wiele osób chwaliło fabułę, mechanikę i styl. Jeśli jakimś cudem jej jeszcze nie ograłeś, to naprawdę nie ma na co czekać.

Ale to nie wszystko. W tym samym czasie możesz też odebrać Ogu i Tajemniczy Las, dwuwymiarową przygodówkę z ręcznie rysowaną oprawą i bardzo wysokimi ocenami szczególnie graczy. Lekko zakręcona, urocza i pełna zagadek. Idealna pozycja na relaks po bardziej intensywnym Deathloop.

A co po 17:00? Wtedy Epic wrzuci do rozdawnictwa Two Point Hospital, czyli bardzo udaną strategię ekonomiczną, w której zarządzasz własnym szpitalem. Gra zebrała sporo pozytywnych opinii i doczekała się sequela. Jeśli lubisz klasyczne klimaty w stylu Theme Hospital, to jest to coś dla ciebie.

Epic Games znowu pokazuje, że umie rozpieścić graczy PC. Trzy gry, każda w innym stylu i wszystkie za darmo.

Źródło: Epic Games Store