Epic Games wraca do rozdawania kuponów! Co zrobić, by otrzymać rabat?

Epic Games od wczoraj wręcza graczom kupony na 40 złotych. Aby odebrać swój, wystarczy zapisać się do newslettera.

Kupon otrzymamy, jeśli w okresie od 15 października do 16 listopada zasubskrybujemy wiadomości email w sklepie twórców Fortnite’a. Na stronie EGS czytamy:

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o nowościach, darmowych grach i zniżkach? Nie musisz szukać dalej! Zasubskrybuj wiadomości e-mail i alerty Epic Games, aby być na bieżąco z ulubionymi grami i nie tylko. Jeśli zasubskrybujesz między 15 października a 16 listopada, podarujemy Ci Kupon Epic o wartości 40 PLN, który będzie można wykorzystać przy kolejnym kwalifikującym się zakupie na Epic Games Store. Otwórz ustawienia swojego konta i sprawdź sekcję Preferencje dotyczące komunikacji, aby zobaczyć swój aktualny status subskrypcji.

Aby zasubskrybować maile od Epików, należy wejść w ustawienia konta i sprawdzić sekcję Preferencje dotyczące komunikacji. Tam zaznaczamy właściwą opcję:

Tak jak miało to miejsce w przeszłości, kupon będzie działał wyłącznie wtedy, gdy zrobimy zakupy za minimum 59,99 złotych. Istotnym jest również, że promocja jest ważna do 16 listopada. Tego dnia o godzinie 8:59 czasu polskiego wszystkie kupony wygasną.

Przy okazji warto wspomnieć o tym, co w tym tygodniu rozdaje Epic Games. Do czwartku w sklepie twórców Fortnite’a odbierzemy klasyka Stubbs the Zombie oraz Epic Pack do gry Paladins.